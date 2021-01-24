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Le Monde: Брюссель ждёт от Турции «заслуживающих доверие жестов» по примирению с ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После прошлогодних дерзких выходок Турции в Средиземном море и авантюр на Ближнем Востоке президент Реджеп Тайип Эрдоган сменил курс и намерен искать примирения с Евросоюзом, сообщает Le Monde. Хотя Анкара приостановила добычу газа в греческих водах и начала переговоры с Афинами по определению морских границ, а также вернулась к обсуждениям статуса Кипра, многие европейские эксперты и политики скептически относятся к заявлениям турецкой стороны и ждут от неё реальных действий по примирению с Евросоюзом.
Le Monde: Брюссель ждёт от Турции «заслуживающих доверие жестов» по примирению с ЕС
Reuters

В Брюсселе вопрос взаимодействия с Турцией стоит на повестке дня, пишет Le Monde. В понедельник, 25 января, министры иностранных дел Европы собираются обсудить сложные отношения с Анкарой по итогам визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и его заместителя. Два гостя встречались с руководителями Евросоюза и НАТО 21-22 января — по словам европейских наблюдателей, это было «наступление очарованием» с целью наладить диалог с союзом, на вступление в который претендует Турция.

Как напоминает французская газета, этот визит предвосхищает общеевропейский саммит, запланированный на середину марта, когда главы государств и правительств должны выработать план действий в контексте будущих отношений с Анкарой. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель должен представить доклад с несколькими вариантами действий и возможными санкциями. О них уже говорилось без всякой конкретики в декабре после того, как Турция начала добывать газ в водах Кипра и Греции. Однако в последние недели дипломатическая служба Брюсселя отмечает примирительный тон президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его очевидное стремление достичь примирения. После прошлогодних провокаций в Средиземном море и оскорблений Эммануэля Макрона президент Турции теперь не прекращает заверений в желании «открыть новую страницу» в отношениях своей страны с Евросоюзом и Францией, чтобы в 2021 году создать «позитивную повестку».
 
Хотя один из европейских дипломатов выразил сомнения в продолжительности такого настроя, он признал, что пока турецкий лидер движется в правильном направлении: он возобновил предварительные переговоры по энергетическим ресурсам с Афинами, наконец начал обсуждения статуса Кипра, а также приостановил добычу газа в восточном Средиземноморье. Несмотря на обмен доброжелательными заявлениями, Греция и Турция не могут договориться даже о пунктах, которые будут обсуждаться на переговорах. Греческие дипломаты считают, что необходимо прийти к соглашению только по морским границам и разделению энергетических ресурсов, тогда как их турецкие коллеги хотят вынести на обсуждение все проблемы, в частности, демилитаризацию греческих островов. Такие планы заставляют сомневаться в возможности достижения компромисса.
 
Эксперты скептически относятся к успеху этих переговоров и их мотивации, отмечается в статье. Главный вопрос — подкрепит ли президент Эрдоган свои заявления реальными шагами. «Диалог необходим, однако мы ждём заслуживающих доверие жестов», — подчеркнула председатель Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен на встрече с Мевлютом Чавушоглу.
 
Такая перемена тона Анкары объясняется вступлением в должность президента США Джо Байдена, который менее благоволит Эрдогану, чем Дональд Трамп, введением американских санкций за покупку российских ПВО С-400 и, наконец, ухудшением экономической ситуации в Турции, которая сильно зависит от европейских инвесторов. В анализе, опубликованном 21 января европейским отделением Фонда Карнеги, бывший посол ЕС в Анкаре Марк Пьерини и Франческо Сиккарди утверждают, что власти Турции «стремятся подогнать свою внешнеполитическую риторику, чтобы она отвечала требованиям внутренней политики». Это приводит к сомнениям её европейских и американских партнёров, потому что Анкара одновременно «играет в друга и врага, действуя вместе с НАТО и против него». Такое поведение требует от западных союзников пересмотра своей стратегии, считают эксперты.
 
В то время как Франция и другие европейские страны с недоверием относятся к словам Эрдогана, Германия, по-видимому, больше верит в «позитивные сигналы», о которых упомянул глава МИД страны Хейко Маас во время визита в Анкару 18 января. Турецкие собеседники министра настаивали на решении проблемы с экспортом немецкого оружия: из-за отказа Германии поставить двигатель и системы передач с 2019 года отложено производство первого турецкого боевого танка нового поколения. Также сотрудничество между двумя странами в сфере обороны завязано на производстве шести подводных лодок, которых с нетерпением ждут власти Турции.
 
Как предполагает французская газета, перспектива ограниченного экспорта военной техники больше всего тревожат президента Эрдогана, чья основная цель — укрепить оборонную промышленность своей страны. Со своей стороны союзники НАТО обеспокоены его вмешательствам в военные конфликты в Нагорном Карабахе, Ливии, Сирии и Северном Ираке. Так, недавно канадские и британские компании прекратили поставку в Турцию деталей, необходимых для создания дронов.
 
Анкара особенно остро реагирует на санкции. «Языком санкций невозможно будет достигнуть какого-либо результата», — заявил в Twitter Мевлют Чавушоглу после встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как пишет в заключение Le Monde, Турция хочет сохранить «позитивную атмосферу», однако её дипломаты не преминули намекнуть, что Анкара собирается вновь поднять вопрос о миграционном соглашении 2016 года. Этот привычный рычаг давления в этот раз послужил для продвижения переговоров по отмене виз турецким гражданам — одно из обещаний, данных ЕС Турции в обмен на контроль за потоком мигрантов, желающих попасть в Европу.
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Le Monde Франция Европа
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