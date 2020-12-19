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Le Figaro: чтобы лишить Россию прибыли — Помпео попытался объяснить санкции против Турции

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США ввели санкции против своего союзника по НАТО Турции из-за того, что она купила российские комплексы С-400. Как пишет Le Figaro, глава Госдепа попытался объяснить, что этими санкциями они хотят воспрепятствовать России, но никак не нанести удар по обороноспособности Турции.
Le Figaro: чтобы лишить Россию прибыли — Помпео попытался объяснить санкции против Турции
Reuters

Глава американской дипломатии Майк Помпео заверил своего турецкого коллегу в том, что санкции, которые США ввели против Анкары из-за покупки ею российских систем ПВО, были направлены не на ослабление турецкой обороноспособности. Таким образом, пишет Le Figaro, он попытался снизить накал в отношениях с Турцией.
 
Цель санкций, как подчеркнул Помпео, — помешать России получить прибыть, доступ и влияние на турецкую оборону. Санкции «не направлены на ослабление военных потенциалов или уровня боевой подготовки Турции или других союзников и партнёров США», — заявили в Госдепе.
 
Также там призвали Турцию «урегулировать проблему с С-400 в соответствии с десятилетиями сотрудничества в обороне между нашими странами и вернуться к обязательствам члена НАТО — покупать вооружения, совместимые с вооружениями НАТО».
 
Как напоминает автор статьи, в понедельник США объявили, что вводят санкции против Турции из-за того, что она купила российские комплексы С-400. «Что же это за союз? Это решение — неприкрытое нападение на наш суверенитет», — заявил Эрдоган. По его словам, покупка С-400 — это лишь повод, а истинная причина санкций в том, что в НАТО хотят, чтобы Турция снова была в зависимом положении по вопросам вооружений, пишет Le Figaro.

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источник
Le Figaro Франция Европа
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