Le Figaro: чтобы лишить Россию прибыли — Помпео попытался объяснить санкции против Турции

04:59
Число случаев коронавируса в Канаде достигло 495 346
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 6 708 и достигло 495 346.
04:39
AP: Администрация Трампа намерена закрыть два генконсульства в России
Администрация президента США Дональда Трампа намерена закрыть два американских генеральных консульства в России, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.
04:18
В США одобрена вакцина от коронавируса производства Moderna
Американский медицинский регулятор FDA одобрил для использования в США вакцины от коронавируса производства Moderna.
03:51
Число случаев коронавируса в Болгарии достигло 190 027
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Болгарии возросло на 1 739 и достигло 190 027.
03:34
Сенат США принял временный бюджет
Сенат США принял временный бюджет сроком на два дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
03:19
МВФ одобрил Египту кредитный транш в размере $1,67 млрд
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Египту транша в размере $1,67 млрд.
02:58
Боррель призвал к поиску баланса в отношениях с Россией
Евросоюз не сможет обеспечить стабильность в регионе если не найдёт баланс в отношениях с Россией и Турцией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
02:35
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 7 162 978
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 52 544 и достигло 7 162 978.
02:22
Палата представителей США приняла временный бюджет
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.
02:05
Общенациональный карантин объявлен в Италии на Рождество
Вся территория Италии будет «красной зоной» с 24 декабря по 6 января после введения общенационального карантина, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
01:56
Пожарные в горевшее здание Мосгоргеотреста были вызваны поздно
Сложность тушения пожара в здании Мосгоргеотреста на севере Москвы была обусловлена поздним вызовом пожарных, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
01:38
Тело пропавшего мужчины найдено в ставропольском лесу
Тело пропавшего мужчины было обнаружено в ставропольском лесу со следами насильственной смерти, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
01:21
Венесуэла готова к открытию прямых перелётов с Россией
Венесуэла готова открыть прямые перелёты с Россией, заявил замминистра воздушного транспорта страны и глава авиакомпании Conviasa Рамон Селестино Веласкес.
01:02
Пожар в здании Мосгоргеотреста потушен
Пожар в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере Москвы был ликвидирован.
00:59
«Химки» потерпели седьмое поражение подряд в Евролиге, уступив АСВЕЛу
Подмосковные «Химки» потерпели поражение от французского клуба АСВЕЛ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
00:47
Транспортное сообщение между Россией и Азербайджаном сохранится
Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией для перехода пешеходов из-за ситуации с коронавирусом, однако транспортное сообщение между странами сохранится в полном объёме.
00:44
В «Локомотиве» прокомментировали возможную отставку Кикнадзе
Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал информацию о возможной отставке Василия Кикнадзе с поста генерального директора клуба.
00:34
«Боруссия» проиграла «Униону» в матче Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от берлинского «Униона» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.
00:26
В Минспорте Приморья подтвердили, что «Адмирал» вернётся в КХЛ в сезоне-2021/22
Министр спорта Приморского края Жан Кузнецов подтвердил, что хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока вернётся в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с сезона-2021/22.
00:20
Экипаж МКС ищет место утечки воздуха в российском модуле
Специалисты из подмосковного Центра управления полётами попросили экипаж Международной космической станции (МКС) помочь найти ещё одно место утечки воздуха в российском модуле.
00:05
Российский боец Балаев объявил о завершении карьеры
Российский боец смешанного стиля Марат Балаев объявил о завершении карьеры после своего поединка на турнире ACA 116 в Москве.
23:55
За сутки в Великобритании выявили более 28 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 28 507.
23:47
Сборная России выиграла медальный зачёт Кубка мира по борьбе
Сборная России заняла первое место в общем медальном зачёте индивидуального Кубка мира в Белграде.
23:45
Пожар в здании Мосгоргеотреста на севере Москвы локализован
Пожар в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере Москвы локализован, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МЧС.
23:33
Российские борцы завоевали четыре золота в заключительный день на Кубке мира
Российские борцы вольного стиля Абасгаджи Магомедов, Ахмед Усманов, Даурен Куруглиев и Абдулрашид Садулаев завоевали золотые медали в заключительный день соревнований на Кубке мира в Белграде.
23:29
США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий в Россию
Минюст США обвинил россиянина и двух граждан Болгарии в незаконном экспорте технологий в Россию.
23:26
Трамп пожелал заболевшему COVID-19 Макрону скорейшего выздоровления
Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который заболел коронавирусом, и пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
23:22
В Катаре открыли четвёртый стадион ЧМ-2022 по футболу
В Аль-Райяне состоялось открытие стадиона «Ахмад бин Али», возведённого к предстоящему чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.
23:14
Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусной инфекции и в воспрепятствовании работе ВОЗ.
23:06
Экс-глава ОКР: в решении CAS есть некоторые странные запреты
Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
23:03
В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 74 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся с COVID-19 в столице достигло 10 317. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
23:02
КДК РФС пожизненно дисквалифицировал трёх арбитров за участие в договорном матче
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес решения по матчу Профессиональной футбольной лиги сезона-2018/19 между командами «Чайка» и «Дружба».
22:50
МЧС привлекло дополнительные силы для тушения пожара в Москве
В МЧС сообщили об увеличении группировки сил, которая занимается тушением пожара на Ленинградском проспекте в Москве.
22:43
В России стартовал федеральный конкурс спортивных проектов «Ты в игре»
Министерство спорта России и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Первого канала запустили федеральный конкурс спортивных проектов «Ты в игре», в котором могут принять участие стартапы, которые стремятся вовлечь в занятия массовым спортом максимально широкую аудиторию.
22:39
Британия вслед за ЕС расширила санкции против Белоруссии
Великобритания вслед за Евросоюзом расширила санкции в отношении Белоруссии, говорится в сообщении МИД Соединённого Королевства.
22:34
ЦСКА разгромил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
22:20
Стали известны результаты всех поединков турнира ACA 116 в Москве
В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 116, в рамках которого состоялись 15 поединков.
22:20
В Москве произошёл пожар в здании на Ленинградском проспекте
В административном здании на Ленинградском проспекте в Москве произошло возгорание.
22:14
Число жертв коронавируса во Франции превысило 60 тысяч
Число умерших от коронавируса во Франции за сутки увеличилось на 264 и достигло 60 229. Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
22:09
Балаев проиграл Фроесу в бою за титул чемпиона АСА
Российский боец Марат Балаев потерпел поражение от бразильца Фелипе Фроеса в поединке за титул чемпиона в полулёгком весе на турнире АСА 116 в Москве.
22:02
В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Красноярске.
21:48
США расширили санкции против Венесуэлы
Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении Венесуэлы.
21:46
Худяков рассказал, что игрокам «Тамбова» могут выплатить долги по зарплате в начале 2021 года
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал ситуацию с финансовым положением клуба, а также с задолженностью по заработной плате перед игроками команды.
21:46
Собянин рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ощутил тяжёлых последствий после прививки от коронавирусной инфекции.
21:35
Канцлер Австрии заявил о введении в стране нового локдауна
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что с 26 декабря до 18 января в стране вводится очередной локдаун из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
21:35
Российский офицер погиб при разминировании в Карабахе
Российский офицер погиб при разминировании территории в районе населённого пункта Шуша в Нагорном Карабахе, сообщило Министерство обороны России.
21:26
IHF разработает условия допуска российских гандболистов к участию в ЧМ-2021
Международная федерация гандбола (IHF) разработает критерии допуска мужской сборной России на предстоящий чемпионат мира 2021 года.
21:23
Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что ситуация с коронавирусом в городе продолжает оставаться сложной.
21:14
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
За прошедшие сутки 195 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.
21:02
Тихановская встретится с руководством Испании
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская совершит рабочий визит в Испанию, где проведёт переговоры с руководством страны, сообщила её пресс-служба в Telegram-канале.