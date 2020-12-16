HDN: неприкрытая атака на суверенитет Турции — Эрдоган об американских санкциях за покупку С-400

Анкара сочла американские санкции за приобретение российских С-400 попыткой сделать Турцию зависимой в сфере оборонной промышленности, передаёт Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как отметил президент, Турция стала первым членом НАТО, против которого были введены американские ограничительные меры.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал американские санкции, введённые в ответ на приобретение Анкарой российских зенитных систем С-400, нападением на суверенитет его страны, сообщает Hürriyet Daily News.

«Что же это за союз? Это решение — неприкрытое нападение на наш суверенитет», — заявил Эрдоган в ходе церемонии открытия второго отрезка автодороги Анкара — Нигде, которую транслировало местное телевидение.

Указав на двойные стандарты при использовании подобных ограничительных мер по отношению к Турции, президент отметил, что страна является первым членом НАТО, против которого США ввели санкции.

По словам Эрдогана, предназначение санкций — сделать Турцию зависимой в сфере оборонной промышленности. Однако, несмотря на все подобные попытки, Анкара полна решимости поднять свою оборонную промышленность на «уровень глобального лидерства».

«Мы будем работать вдвое больше, чтобы сделать нашу оборонную промышленность ещё более независимой», — добавил президент.

Эрдоган напомнил, что недавно были завершены испытания разработанного турецким оборонно-промышленным комплексом нового зенитно-ракетного комплекса малой дальности HISAR. Глава государства указал на то, что в Турции «за короткое время достигли результатов» благодаря местному производству.

Как напоминает Hürriyet Daily News, 14 декабря США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции и её главы Исмаила Демира за покупку российских систем С-400.