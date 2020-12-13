Bloomberg: Кремль закрывает глаза на вызовы Анкары, пока она раскалывает НАТО

Несмотря на геополитические разногласия, Россия продолжает пытаться сохранить тёплые отношения с Турцией, пишет Bloomberg. По мнению издания, Москва делает ставку на то, что Анкара останется «помехой» для её западных партнёров и продолжит раскалывать Североатлантический альянс.

«В четверг в Азербайджане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал почётным гостем на военном параде в честь победы, которую страна с помощью Анкары одержала над союзником Москвы, Арменией. Если кремлёвский лидер Владимир Путин и был рассержен вторжением на его постсоветский задний двор, то никак этого не показывал», — пишет Bloomberg.

Это был уже не первый вызов со стороны Эрдогана, который допустил «обычно напористый» Путин. Всё потому, что в Кремле уверены: Турция останется «бельмом на глазу» её союзников по НАТО и продолжит подпитывать внутренние расколы «к удовольствию Москвы», утверждает издание.

США планируют ввести санкции против Анкары за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В результате турецкому лидеру станет ещё сложнее добиться восстановления связей с Вашингтоном и добиться хороших отношений с администрацией Джо Байдена, считает Bloomberg.

От Азербайджана до Сирии и Ливии стремление Эрдогана укрепить влияние своей страны как региональной державы «вынуждает Россию отказаться от своих амбиций». Несмотря на то, что турецкий президент всё чаще позиционирует себя как сдерживающий фактор геополитического влияния Кремля, Путин публично произносит в адрес своего черноморского соседа только тёплые слова, обращает внимание Bloomberg.

«Отношения сейчас очень напряжённые, существует конкуренция и даже элемент конфронтации, — сказал изданию глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Тем не менее, сотрудничество с Турцией является настолько стратегически важным, что Россия готова закрыть на это глаза».

По словам Bloomberg, сдержанный ответ России отражает стремление развивать связи с Эрдоганом. Ведь он «спровоцировал беспрецедентный раскол» в Североатлантическом альянсе, заключив в 2017 году сделку о закупке систем С-400.

Между Турцией, США и Европой остается слишком много разногласий, чтобы предотвратить трение. А Эрдоган не потерпит, чтобы другие пытались диктовать, как ему следует себя вести, объяснил изданию высокопоставленный российский чиновник, попросивший не называть его имени.

По словам Кортунова, Анкара заверяет западных партнёров, что её растущее присутствие на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке — это оплот против «экспансионистской» России, но это вовсе не означает, что Турция находится с ними на одной волне. «При Байдене у Эрдогана, вероятно, прибавится проблем», — предположил эксперт.

Вместе с тем напряжённость между Москвой и Анкарой возрождает «многовековое соперничество» двух бывших имперских держав. В 2015 году Россия ввела «сокрушительные санкции» против Турции после того, как она сбила российский истребитель на границе с Сирией.

Российский лидер отстаивает многополярный мир, в котором региональные державы бросают вызов традиционной руководящей роли Вашингтона. Но Эрдоган «оказывается более чем достойным соперником в борьбе за влияние», подчёркивает Bloomberg.

«В одних вопросах мы союзники, а в других мы преследуем диаметрально противоположные интересы, — сказал изданию бывший российский дипломат Андрей Бакланов — Нам необходимо научиться жить в такой ситуации».

Путин добился прекращения огня между Азербайджаном и Арменией, что позволило ему отправить российских миротворцев в Нагорный Карабах. Однако благодаря её «уверенной поддержке» Баку в военном конфликте Турция получила роль наблюдателя за выполнением условий перемирия.

Турция является крупным потребителем российских энергоресурсов, но даже в этом вопросе всё не так гладко. Когда-то Анкара была главным покупателем Москвы за пределами бывшего Советского Союза, но в последние годы она сократила закупки газа, обратившись к конкурирующим поставщикам, включая Азербайджан.

Турецкий президент «постоянно повышает ставки». «Он не слушает другие страны», — заявила изданию Ирина Звягельская, эксперт по Ближнему Востоку из российского государственного Института мировой экономики и международных отношений. «Для России Эрдоган — непростой партнёр, с которым нелегко иметь дело», — добавила она.