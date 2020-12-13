Bloomberg: Кремль закрывает глаза на вызовы Анкары, пока она раскалывает НАТО

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Число случаев коронавируса в Марокко достигло 397 597
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Марокко возросло на 3 033 и достигло 397 597.
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Компания FedEx готовится получить вакцины Pfizer
Американская почтовая компания FedEx сообщила, что процесс передачи вакцины Pfizer в центры FedEx начался.
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Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 6 880 127
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 43 900 и достигло 6 880 127.
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Греция продлила разрешение на въезд граждан России до 7 января
Правительство Греции продлило до 7 января 2021 года разрешение на въезд в страну до 500 российских граждан в неделю.
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На следующей неделе в Москве не ожидается снегопадов
На следующей неделе в Москве не ожидается метелей и снегопадов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Глава МИД Марокко не исключил возможность своего визита в Израиль
Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита не исключил возможность своего визита в Израиль, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал «360».
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В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,7
На территории Чечни произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Семак: мы должны понять, мы хотим футбол развивать или результатов добиваться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о целях нынешнего лимита на легионеров.
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Фигуристка Самоделкина: хочу все четверные прыгать, как Трусова
Российская фигуристка Софья Самоделкина, которая сумела приземлить тройной аксель и четверной прыжок в рамках одной программы, рассказала, к какому контенту стремится.
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Число случаев коронавируса в США превысило 16 млн
Общее число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 16 млн, сообщает университет Джонса Хопкинса.
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Дзюба поблагодарил Нобоа за гол в ворота «Спартака»
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поздравил бывшего одноклубника Кристиана Нобоа, который забил победный мяч за «Сочи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
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СМИ: McLaren продаст долю в команде «Формулы-1» американским инвесторам
Консорциум американских инвесторов близок к покупке значительно доли в команде «Формулы-1» McLaren.
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Месторождение в НАО продолжает работу после ЧП
Нефтяное месторождение имени Требса в Ненецком автономном округе, на котором ранее из-за инцидента погиб один и пострадали три человека, продолжает работу в штатном режиме.
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«Эвертон» обыграл «Челси» в матче АПЛ
В рамках 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» одержал победу над лондонским «Челси».
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Гол Каземиро помог «Реалу» обыграть «Атлетико» в матче Примеры
В рамках 13-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» одержал победу над столичным «Атлетико».
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Дзюба поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
Форвард «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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На следующей неделе в ряде регионов России ожидается потепление
В четверг, 17 декабря, потепление ожидается в Центральном федеральном округе России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Смертин высказался об инциденте с Тедеско и тренером вратарей «Сочи»
Советник президента Российского футбольного союза (РФС), офицер по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин прокомментировал инцидент, произошедший в перерыве матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Спартак» (1:0).
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Исмаилов заявил, что его не смущает статус фаворита в бою со Штырковым
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Иваном Штырковым, который состоится 13 декабря на турнире Absolute Championship Akhmat ACA 115.
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Бородин: Тедеско — не Моуринью, ему надо это понять
Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско, с которым у него произошёл конфликт в перерыве победного для его команды матча в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (1:0).
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«Аэрофлот» возобновит полёты между Москвой и Хельсинки
Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полёты между Москвой и Хельсинки с 24 декабря.
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не сыграет со «Спартаком»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после победы в матче 18-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо» (3:1) сообщил, что голкипер команды Михаил Кержаков не сыграет в следующем матче команды со «Спартаком».
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Следователи начали проверку по факту ЧП на месторождении в НАО
Следователи проводят проверку после того, как в результате разгерметизации шланга высокого давления на месторождении им. Требса в Ненецком автономном округе один человек погиб и трое пострадали.
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Созин: Тедеско не понимает, что такое расизм
Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал конфликт, который случился после матча 18-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0).
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Тренер «Сочи» рассказал, с чего начался конфликт с Тедеско
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, как произошла его перепалка с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился поражением москвичей со счётом 0:1.
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В РФС оценили уровень судейства матча «Сочи» — «Спартак»
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал работу арбитра Игоря Панина на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Спартак» (1:0).
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Ещё 72 пациента с COVID-19 скончались в Москве
Ещё 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
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Аршавин прокомментировал инцидент после матча «Сочи» — «Спартак»
Экс-футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился своими впечатлениями от того, что происходило вокруг матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Спартак» (1:0).
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Премьер Эстонии возвращается к работе после самоизоляции
Находившийся на самоизоляции премьер-министр Эстонии Юри Ратас сдал отрицательный тест на коронавирус и возвращается к работе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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В «Сочи» выступили с заявлением по итогам инцидента после матча со «Спартаком»
ФК «Сочи» опубликовал заявление после инцидента, который произошёл по окончании матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
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В Турции за сутки зафиксировали более 29 тысяч случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 29 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Семак: «Зениту» нужно усиление
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после победы над московским «Динамо» (3:1) в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что его команда нуждается в усилении.
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«Бавария» сыграла вничью с «Унионом» в матче Бундеслиги
В 11-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с берлинским «Унионом».
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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче АПЛ
В матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» не был выявлен победитель.
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Шварц считает, что футболисты «Динамо» хорошо сыграли с «Зенитом»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (1:3).
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Суд отказал Трампу в пересмотре результатов выборов в Висконсине
Федеральный суд отказал президенту США Дональду Трампу в пересмотре результатов выборов в Висконсине.
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СМИ: НБА планирует увеличить размер заявки на матч до 15 человек
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) намерено разрешить командам заявлять большее количество игроков на матчи сезона-2020/21.
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Гинцбург: «Спутник V» может защитить от коронавируса в течение двух лет
Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что вакцина против коронавируса «Спутник V», созданная на основе той же платформы, которая использовалась при разработке препарата против лихорадки Эбола, вероятно, сможет защищать организм в течение двух лет.
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Джанаев: не думаю, что Жоаозиньо ударил Хинкеля
Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев рассказал о конфликте с главным тренером московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской премьер-лиги.
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Вартанян: Исмаилов сильнее Штыркова, будет похоже на бой с Емельяненко
Боец Absolute Championship Akhmat (АСА) Эдуард Вартанян дал прогноз на поединок российских бойцов АСА Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова.
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Джанаев рассказал о конфликте с Тедеско после матча «Сочи» — «Спартак»
Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев рассказал о конфликте с главным тренером московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской премьер-лиги.
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Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 142
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о 142 задержанных на акции протеста в Париже. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
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«Монако» без Головина проиграл «Марселю» в матче Лиги 1
«Монако» потерпел поражение от «Марселя» в матче 14-го тура французской Лиги 1.
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«Спартак» обвинил тренера вратарей «Сочи» в национализме
Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что главный тренер московской команды Доменико Тедеско столкнулся с оскорблением на почве национальности по ходу матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (0:1).
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В Великобритании за сутки выявили более 21 тысячи случаев коронавируса
Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 21 502.
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Квят о своём будущем в «Формуле-1»: может, Марко сейчас сидит в своей комнате и снова всё обдумывает
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят высказал мнение, что его сильные выступления в последних гонках сезона могут помочь ему найти место в «Формуле-1» на сезон-2022, если в следующем году он останется вне чемпионата.
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Один человек погиб в результате ЧП на месторождении нефти в НАО
В Ненецком автономном округе на нефтяном месторождении имени Требса в результате разгерметизации рукава высокого давления погиб один человек, трое пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
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В «Спартаке» намерены обратиться в комитет по этике РФС из-за конфликта Тедеско с Бородиным
Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал инцидент в перерыве матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (0:1) между наставником москвичей Доменико Тедеско и тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным.
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Тарасова: пока рано говорить, что именно Липницкая сможет передать своим ученикам
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала переход Юлии Липницкой в академию Евгения Плющенко в качестве тренера.
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Тренер вратарей «Сочи»: сказал Тедеско, что это наша земля
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером московского «Спартака» Доменико Тедеско в перерыве матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (1:0).