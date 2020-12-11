Министр обороны Турции: внедрение С-400 идёт по плану

Процесс внедрения российских систем ПВО С-400 идёт в соответствии с планом, заявил министр обороны страны Хулуси Акар. «Процесс приобретения С-400 продолжается с учётом политических, военных, экономических и технологических аспектов», — передаёт его слова Hürriyet Daily News. Также Акар рассказал о чистках в армии и напряжённых отношениях с Грецией.
Процесс внедрения российских систем ПВО С-400 в Турции идёт по плану, сообщает Hürriyet Daily News. Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар: «Процесс приобретения С-400 продолжается с учётом политических, военных, экономических и технологических аспектов». США официально исключили Анкару из программы поставок F-35 из-за того, что она решила приобрести вооружение у Москвы, напоминает издание.
Акар также рассказал о чистке, которая была произведена в турецкой армии после попытки переворота в 2016 году. В результате были уволены 20 610 военнослужащих, причастных к движению Гюлена. Турция обвиняет его сторонников в попытке свергнуть действующую власть путём проникновения в институты страны, особенно армию, полицию и судебную систему.
Акар также раскритиковал Грецию за «наращивание напряжённости в Средиземноморье»: «Мы же с другой стороны с самого начала поддерживали предварительные встречи и встречи по укреплению доверия, а также дополнительные инициативы по проведению переговоров генерального секретаря НАТО».
Турция продолжает отвергать территориальные притязания Греции на восточный регион Средиземного моря и отправляет туда буровые суда для проведения геологоразведочных работ. Впрочем, Анкара заверяет, что намерена решить все проблемы с Афинами в рамках международного права, хороших добрососедских отношений, диалога и переговоров.
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