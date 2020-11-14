Hindustan Times: Россия подумает над ускорением поставок С-400 в Индию

Россия попытается пойти Индии навстречу и ускорить поставку ракетных комплексов С-400 в рамках сделки на сумму в $5,4 млрд, пишет Hindustan Times. Как отмечает издание, с подобной просьбой Нью-Дели выступил на фоне недавних столкновений на индо-китайской границе, причём даже закрыв глаза на риск санкций со стороны США.

Россия попытается пойти Индии навстречу и ускорить поставку пяти ракетных комплексов С-400, в то время как их первую партию Нью-Дели ожидает к концу 2021 года, пишет Hindustan Times.

По словам советника-посланника посольства России в Индии Романа Бабушкина, стороны также близки к закрытию сделки по многоцелевым вертолётам Ка-226, в рамках которой предполагается максимально возможная степень локализации производства комплектующих.

При этом сделка на поставку С-400 стоимостью в $5,4 млрд реализуется в соответствии с графиком. «Если от индийской стороны поступит просьба ускорить поставку С-400, мы будем готовы сделать всё возможное, чтобы её удовлетворить», — сообщил Бабушкин.

Между тем, на фоне столкновения на индо-китайской границе некоторые круги в Индии высказались за ускоренные поставки систем ПВО — даже несмотря на риск американских санкций. Первый платёж в размере $850 млн за С-400 Индия произвела в прошлом году, в то время как Нью-Дели и Москва разработали комплексную систему защиты платежей от карательных мер Вашингтона.

По словам Бабушкина, Индия и Россия близки к завершению сделки по поставке 200 вертолётов Ка-226, 140 из которых будут делаться в Индии с «максимально возможным уровнем локализации» производства. Российский чиновник также добавил, что сделка объёмом в $2 млрд находится «на завершающей стадии рассмотрения».

При этом стороны также ведут переговоры о контракте на производство более 700 тыс. автоматов Калашникова, а также изучают вопрос расширения сотрудничества по самолётам Су-30МКИ, танкам Т-90, фрегатам, подводным лодкам и ракетам, отмечает издание.