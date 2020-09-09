Эксперт Fox об усилении армии КНР: китайское военное руководство настроено кровожадно и хочет испробовать новые вооружения

Китай хочет разрушить существующую международную систему, но чувствует, что для него «окно возможности» начинает закрываться, предупреждает аналитик Fox News Гордон Чан. По словам эксперта, такой настрой может толкнуть Пекин на стремительные и агрессивные действия — руководство существенно усилившейся армии КНР уже настроено кровожадно и считает, что у него есть право применить силу.

В своём новом докладе Пентагон предупреждает, что отныне Китай располагает самым большим военно-морским флотом в мире и что он растёт не только в своих размерах, но и в качестве. Насколько это серьёзная угроза? Давайте спросим у Гордона Чана, автора книги «Близящийся крах Китая» (The Coming Collapse of China, 2001).

Гордон, похоже, Китай пытается нарастить потенциал, который позволит ему демонстрировать свою силу по всему миру. Он утверждает: «Смотрите, США же ведь так могут, значит, и нам тоже так нужно уметь!» Вы так это воспринимаете?

ГОРДОН ЧАН, аналитик: Нет, Джон, потому что США защищают существующую международную систему, а Китай стремится её разрушить. Китай пытается закрыть доступ к вещам, которые являются всеобщим достоянием, — мы же стараемся сохранить их открытыми для всех. И кроме того, Китай пытается раздробить своих соседей на части — от Индии до Японии, а это подрывает мир и стабильность в регионе, в то время как мы стремимся их сохранить. У нас очень разные цели.

А ещё в Китае будто бы бытует такая точка зрения, что эта страна — своего рода единственная законная мировая держава. Это правда?

ГОРДОН ЧАН: Да. Си Цзиньпин всё больше говорит о Поднебесной и понятии «небесного мандата», согласно которому Китай должен править миром. И он не только вправе это делать, но даже обязан. Си стал очень чётко отражать эту идею в своих публичных высказываниях — те же мысли транслируют и остальные госслужащие. И это значит, что они хотят изменить международную систему, а не пытаться конкурировать с другими в существующих рамках.

Но ваша книга носит название «Близящийся крах Китая». Как такое может произойти, если они выводят свою армию на такой высокий уровень?

ГОРДОН ЧАН: В 2001 году я думал, что до краха Коммунистической партии остаётся десять лет. Я, как видно, ошибался. Тогда в дело вмешался мировой финансовый кризис 2008 года. Но прямо сейчас, Джон, мы наблюдаем очень тревожный настрой, распространяющийся в Китае. Думаю, они начинают замечать, что «окно возможности» закрывается из-за проблем в экономике, экологии, демографии — всех не перечислить. Поэтому, как мне кажется, Китай считает, что ему нужно действовать быстро. И это говорит о том, что проблемы начнутся не в 2030-х годах, а уже сейчас.

И, по вашим словам, многие представители военного руководства Китая поддерживают войну…

ГОРДОН ЧАН: Да, они определённо настроены кровожадно — мы могли в этом убедиться в ночь с 15 на 16 июня, когда в ходе заранее спланированной акции китайские военные убили 20 индийских солдат. Ещё один индийский солдат умер на прошлой неделе. Так что мы наблюдаем очень провокационные, очень воинственные действия на границах по периметру КНР. Китайское высшее военное руководство, их адмиралы и генералы определённо хотят воспользоваться своими новыми вооружениями и считают, что у них есть на это право.

Гордон, наш президент говорит о необходимости урезать контакты с Китаем. Это хорошая идея?

ГОРДОН ЧАН: На все сто. Понимаете, Китай выстраивает свою армию таким образом, чтобы эффективнее убивать американцев. Так что нам не стоит способствовать обогащению враждебно настроенного режима своими торговыми отношениями и инвестициями. Поэтому, на мой взгляд, урезать контакты с Китаем — попросту обязательная мера для нас. Особенно ярко эта необходимость проявилась в этом году, когда КНР пригрозила остановить поставки лекарственных препаратов и медицинских средств индивидуальной защиты в США, если мы не будем себя «хорошо вести».

С нами был Гордон Чан. Спасибо, Гордон.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2020 года.