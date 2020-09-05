SCMP: китайские аналитики убеждены, что КНР перегонит США к 2032 году

Экономика КНР опередит американскую и станет крупнейшей в мире уже к 2032 году несмотря на продолжающуюся «торговую войну», свидетельствует доклад экспертов китайского правительственно Центра исследований в области развития. Как пишет South China Morning Post, аналитики Центра полагают, что сохранить достаточно высокие темпы роста Китаю позволит увеличение численности среднего класса и развитие сектора услуг. Вместе с тем, по мнению экспертов, Китай столкнётся и с рядом вызовов, включая старение населения и увеличение социального неравенства.

Китайские исследователи предсказывают, что Китай обойдёт США и станет крупнейшей экономикой мира уже к 2032 году несмотря на продолжающееся ухудшение отношений с Вашингтоном, сообщает South China Morning Post со ссылкой на доклад аналитического Центра исследований в области развития (ЦИР).

По данным SCMP, группа аналитиков центра, работающего при Государственном совете КНР — высшем исполнительном органе Китая, — заключила, что конфликт Поднебесной и США в ближайшие пять лет обострится ещё сильнее, и Вашингтон в попытке затормозить развитие китайской экономики может пойти даже на самые крайние меры вплоть до конфискации у Китая американских ценных бумаг, принуждения других стран к введению технологического эмбарго против Пекина и его исключения из долларовой платёжной системы. Тем не менее, по мнению экспертов, экономический подъём Китая не сдержат даже эти факторы, и уже к 2025 году доля Поднебесной в мировом ВВП вырастет с нынешних 16,2 до 18,1%, тогда как доля США упадёт за тот же период с 24,1 до 21,9%.

Как говорится в докладе ЦИР, хотя рост экономики Китая в течение следующих пяти лет снизится с нынешних 6,1 до 5-5,5%, подушевой ВВП будет расти и может к 2024 году достигнуть $14 тыс., благодаря чему страна перейдёт из категории стран со средним доходом в ранг высокодоходных. В результате, как полагают аналитики, китайская экономика в 2027 году обгонит по объёму ЕС, а к 2032-му — США, пишет SCMP.

Как напоминает обозреватель издания, аналогичную точку зрения уже выразил в прошлом месяце профессор Пекинского университета и бывший главный экономист Всемирного банка Джастин Ифу Линь, который заявил, что китайская экономика обойдёт американскую к 2030 году. Между тем, другие эксперты полагают, что Китай может вообще не выйти на первое место: так, старший научный сотрудник Висконсинского университета в Мадисоне И Фусянь высказал мнение, что Китай в обозримом будущем не сможет обойти Америку из-за старения населения, а бывший министр торговли КНР Чэнь Дэмин в апреле 2019 года предупреждал власти о том, что им не следует «заранее считать, что мы в конечном счёте окажемся номером один».

Консалтинговая компания Capital Economics в своём опубликованном в январе этого года докладе заявляла, что развернувшийся сейчас процесс деглобализации ослабит экономические преимущества Китая в ближайшие годы, и распространённое мнение о том, что Китай сможет перегнать США, окажется заблуждением, говорится в материале SCMP. Однако, как подчёркивает обозреватель издания, с января мир уже потрясли серьёзные перемены, начиная с пандемии коронавируса и заканчивая резким обострением конфликта между КНР и США, а потому предсказывать, как будет развиваться мировая экономика, становится всё сложнее.

Как указывают в своём докладе эксперты ЦИР, облик мировой экономики претерпит в ближайшие годы кардинальные изменения, связанные с тем, что государства и транснациональные корпорации в процессе налаживания производственно-сбытовых цепочек будут всё активнее учитывать фактор «безопасности», и мировая экономика в итоге распадётся на три крупных блока с центрами в Северной Америке, Европе и Китае.

По мнению китайских аналитиков, одним из важнейших факторов экономического роста для КНР станут «цифровая экономика» и сектор услуг, которые в ближайшее время расти: в частности, согласно предсказаниям экспертов, доля производственного сектора в ВВП страны сократится к 2025 году до 35% с 39% в 2019-м, а доли сектора услуг и цифровой экономики за тот же период возрастут с 53,9 до 60% и с 6 до 11% соответственно. Свою роль сыграет и быстрое увеличение численности среднего класса в Поднебесной — по оценке ЦИР, она поднимется с 400 млн человек в 2018-м до 560 млн в 2025-м.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что амбиции Китая по созданию мощнейшего внутреннего рынка в рамках провозглашённой в мае председателем КНР Си Цзиньпином стратегии «двойной циркуляции» будет тормозить серьёзный разрыв по уровню благосостояния между гражданами страны, который продолжает расти, пишет SCMP. Признают аналитики и проблему старения населения: по их мнению, к 2025 году каждый пятый житель Китая будет старше шестидесяти лет, а численность трудоспособного населения в стране сократится на 20 млн человек, из-за чего не только вырастут затраты на оплаты труда, но и увеличится нагрузка на государственный бюджет в связи с необходимостью выплачивать пенсии и обеспечивать здравоохранение.

Как подчёркивается в материале SCMP, доклад ЦИР был составлен под руководством экономиста китайского правительства Чэна Чаншэна, который присутсвовал на организованном Си Цзиньпином на прошлой неделе симпозиуме, посвящённом экономическому и социальному будущему страны и проведённом в рамках подготовки Пекином 14-го пятилетнего плана. По данным издания, хотя Чэн не выступил на этом мероприятии, власти при составлении планов и стратегий скорее всего примут во внимание выводы его команды экспертов.