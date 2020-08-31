Tagesspiegel: протесты в Белоруссии угрожают планам Китая по расширению влияния в Европе

Китай пытается расширить и укрепить своё влияние в Европе через Белоруссию, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Индустриальный парк «Великий камень» в 25 км от Минска обеспечивает Белоруссии миллиардные инвестиции из-за рубежа, но это также один из важнейших логистических узлов для нового шёлкового пути и торговли КНР в ЕС — поэтому нынешние протесты против Лукашенко представляют угрозу для целей Пекина.

Когда председатель КНР Си Цзиньпин поздравил с победой на выборах Александра Лукашенко, это было продиктовано отнюдь не только мужской дружбой, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

По версии издания, Белоруссия является если не самым важным, то одним из важнейших кирпичиков в фундаменте успеха инициативы шёлкового пути — масштабного инфраструктурного проекта, при помощи которого Китай намерен расширить и укрепить своё геополитическое влияние.

Индустриальный парк «Великий камень» (Great Stone Industrial Park) в 25 км от Минска — ключ к успеху китайского проекта в Европе. Это крупнейший проект в рамках инициативы шёлкового пути Китая за рубежом, подчёркивает издание. Одно только строительство высокотехнологичного промышленного парка стоило около $2 млрд. Сам Си назвал этот парк жемчужиной шёлкового пути. Общая площадь парка составляет 112 кв. км. Он располагается неподалёку от национального аэропорта Минска. Планируется, что парк станет центром торгового оборота между Востоком и Западом.

Теперь Китай хочет гарантий, что все вложенные средства не будут потеряны в охваченной нестабильностью Белоруссии, пишет Der Tagesspiegel. Протесты представляют собой угрозу власти Лукашенко, но также и опасность для проекта шёлкового пути в Белоруссии. По данным китайской стороны, с момента старта инициативы порядка семи лет назад китайские инвесторы вложили в Белоруссию $1,6 млрд, преимущественно в развитие транспорта, логистики и энергетики — эти сферы имеют ключевое значение для проекта, официально известного как «Один пояс и один путь».

Лукашенко хочет, чтобы предприятия с высоким экспортным потенциалом и упором на высокие технологии укоренились в его стране. При этом не столь важно, на каких сферах они специализируются — в машиностроении, электронике, телекоммуникациях, химии, биотехнологии, фармакологии, логистике, производстве новых материалов или в отрасли электронной коммерции. Лукашенко хотел бы, чтобы высокотехнологичные компании со всего мира занимались в индустриальном парке «Великий камень» разработками будущего, уверяет немецкая газета.

Белоруссия хочет привлечь иностранных инвесторов, предлагая им послабления в налоговой сфере и доступ на рынок с 183 млн клиентов ЕАЭС под предводительством России. Китай, в свою очередь, надеется сделать «Великий камень» важным логистическим центром для торговли в ЕС.

По данным китайской стороны, сейчас в парке находятся свыше 56 иностранных компаний из Германии, Швейцарии и Австрии. Из Китая там присутствуют такие технологические гиганты, как телекоммуникационные провайдеры Huawei и ZTE. Привлекательность для зарубежных предприятий связана, к примеру, с возможностью не платить налоги вплоть до десяти лет, пока они не получат первые прибыли. После этого до 2062 года они смогут платить по половине процентной налоговой ставки. От уплаты налога за недвижимость они также освобождены.

Подумали здесь и о рабочей силе: подоходный налог для сотрудников парка составляет 9%, в тот время как для остальной части страны он равняется 13%. Также планируется создание экологически чистого города с комфортабельными условиями жизни для 200 тыс. сотрудников. Позднее должны появиться детские сады, школы, больницы, торговые центры, спортивные площадки и места отдыха. Целью этого является привлечение новых технологий и талантов, и, прежде всего, иностранных инвесторов, чтобы парк способствовал росту ВВП Белоруссии, поясняет издание. Пока что больше всего средств в Белоруссию инвестирует Китай.

Как логистический узел Белоруссия имеет важное значение уже сейчас, отмечается в статье. Поезда между КНР и ЕС курсируют через страну. Транзит товаров постоянно растёт. Однако основная часть контейнеров до сих пор возвращается из Европы в Китай пустыми. Для Белоруссии это стимул повысить свои экспорты в Китай до $5 млрд к 2025 году.

По данным национального банка Белоруссии, в прошлом году общий объём иностранных прямых инвестиций Китая в страну вырос до $450,3 млн. Это существенно ниже, чем с важнейшим торговым партнёром — Россией, которая вложила в Белоруссию $4,5 млрд за минувший год. Тем не менее, Лукашенко, находящийся у власти уже 26 лет, не хочет становиться слишком зависимым от России или Европы. Поэтому в последние годы он продвигал торговлю с Китаем, которую он не считает опасностью для белорусского суверенитета, пишет Der Tagesspiegel.

В прошлом году общий торговый оборот Белоруссии с Китаем составил $2,7 млрд, что означает прирост в 58% по сравнению с 2018 годом. При этом на экспорт Китая в Белоруссию пришлось $1,8 млрд. Китай является четвёртым по величине торговым партнёром страны после России, ЕС и Украины. Однако союз между Пекином и Минском строится на отлаженной модели шёлкового пути. Китай выступает в роли кредитора, что может привести к высокой задолженности. Это вызывает вопросы не только о том, как эти долги впоследствии будут уплачиваться, но и о том, какие намерения, в конечном итоге, преследует Китай, подчёркивает немецкая газета.

В конце прошлого года белорусское Министерство финансов получило от китайского банка развития заём на сумму $500 млн. По сообщению белорусской стороны, эти средства не привязаны к какому-то определённому проекту и могут быть использованы для любых целей, включая выплату прежних долгов, поддержку белорусских валютных резервов и стимулирование торговли.

Как отмечает издание, этот заём был предоставлен Белоруссии за несколько дней до возобновления ранее потерпевших крах переговоров с Россией по поводу укрепления экономической интеграции. Эти переговоры завершились без достижения соглашения, что привело к прекращению поставок нефти из России с Белоруссию. В конечном итоге Минск и Москва заключили договор об ограниченных объёмах нефти, достаточных для того, чтобы гарантировать непрерывную работу нефтеперерабатывающих компаний страны. Однако Александр Лукашенко продолжает испытывать на себе груз российских требований, уверяет немецкая газета.

Этот заём конца прошлого года не был первым, который Китай предоставил Белоруссии, сообщается в статье. Между 2000 и 2014 годом Минск получил от КНР более $7,6 млрд в форме финансовой помощи и займов. В прошлом году китайские финансовые институты также открыли для Белоруссии кредитную линию в размере $15 млрд. Вопрос в том, не положит ли возможная смена режима в Минске конец всё более возрастающей зависимости от Китая. Такая перспектива точно придётся Минску не по вкусу, заключает Der Tagesspiegel.