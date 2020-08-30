Польский эксперт: в Варшаве опасаются, что Запад и Россия договорятся по Белоруссии за её спиной

Глава польского Центра международных отношений Малгожата Бониковская полагает, что, несмотря на заинтересованность и своё видение событий в Белоруссии, Варшава может оказаться за бортом процесса политического урегулирования. В беседе с Polskie Radio она отметила, что с одной стороны Лукашенко выставляет Польшу врагом Белоруссии, с другой — в ЕС Германия играет первую скрипку в диалоге с Россией и может договориться за спиной Варшавы о неблагоприятных для неё решениях.

Во вторник состоялось внеочередное заседание комитета Европарламента по Белоруссии, где с 9 августа проходят демонстрации против фальсификации президентских выборов и с требованием отставки президента страны Александра Лукашенко. Выборы в Белоруссии не были признаны лидерами 27 стран ЕС в ходе видеоконференции ещё на прошлой неделе, сообщает Polskie Radio.

По мнению гостя радиостанции, главы Центра международных отношений Малгожаты Бониковской, ЕС безусловно занял ясную позицию по белорусскому вопросу. «Он не признал результаты выборов, а значит, не признаёт власть Лукашенко. У нас также есть четкие заявления о том, что выборы были фальсифицированы, и что ЕС прикладывает все усилия для того, чтобы их повторить. Позиция ясна», — отметила она.

При этом Бониковская отметила, что по Белоруссии тон в ЕС задает Германия, которая в настоящее время занимает в этой структуре пост председателя. По её мнению, для Германии Россия безоговорочно главный игрок в разрешении этого вопроса, более того Запад в целом тоже не подвергает это сомнению. «Германии помогает тот факт, что Россия воспринимает её в качестве серьёзного партнёра», — подчеркнула эксперт.

В беседе глава Центра международных отношений не без сожаления констатировала, что Александр Лукашенко поставил Польшу в очень затруднительное положение. «Он делает из Польши врага. Может люди ему и не верят, но очень легко поставить на Польшу клеймо нарушителя интересов Белоруссии. Лукашенко, вполне осознанно играет картой исторических обид», — объяснила эксперт. «Было бы очень плохо, если бы вдруг выяснилось, что в Белоруссии кто-то в это верит», — добавила она.

Следовательно, по мнению польского эксперта, в процессе разрешения белорусской проблемы Польшу отстраняет от решения белорусской проблемы как Запад, так и сама Россия и Белоруссия. «Польша находится в более затруднительном положении, нежели нейтральные страны Запада. Естественно, что её участие неприемлемо ни для России, ни для Белоруссии», — подчеркнула она.

«Германия играет первую скрипку. Не только потому, что она завязана с Россией на интересах, но и потому, что у них нет совместного исторического прошлого с Белоруссией. Вопрос состоит в том, говорит ли Германия таким голосом, каким говорила бы Польша? Конечно, нет, у Польши другое видение. Мы опасаемся сценария, согласно которому за нашей спиной будут приниматься неблагоприятные для нас, но, возможно, выгодные для Франции или Запада решения», — резюмировала в беседе с Polskie Radio глава Центра международных отношений Малгожата Бониковская.