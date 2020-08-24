Polskie Radio: годовщину пакта Молотова-Риббентропа Россия и Польша отметили Twitter-баталией

81 год назад, 23 августа 1939 года народный комиссар иностранных дел СССР Молотов и министр иностранных дел Германии Риббентроп подписали Договор о ненападении, вследствие которого, по версии Polskie Radio, произошёл четвёртый раздел Польши. В годовщину подписания Россия говорит, что у Москвы не было другого выхода, а Польша, в свою очередь, напоминает о последующей «советской оккупации».
В годовщину подписания Пакта Молотова-Риббентропа Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором говорится, что заключение союза с Германией было спровоцировано нежеланием западных стран сотрудничать. В ответ МИД Польши напомнил о преступном характере союза СССР и Третьего рейха, сообщает Polskie Radio.
«Факты! Советско-германский договор о ненападении был лишь последним из длинного списка пактов, заключенных между Гитлером и западными державами накануне начала Второй мировой войны. Он был подписан только потому, что Запад неоднократно отвергал попытки Советского Союза создать антигитлеровскую коалицию», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации,опубликованном в Twitter на английском языке.
Незамедлительно последовал ответ польский стороны. «Вы забыли упомянуть, что в результате договора 17 сентября советские солдаты по сути присоединились к нацистской Германии в их нападении на Польшу», — написал МИД Польши в Twitter. «В результате 52% территории Польши и 13 миллионов жителей оказались под советской оккупацией и стали объектом репрессий и убийств», — заявило ведомство .
81 год назад, 23 августа 1939 года, представители двух тоталитарных держав: министр иностранных дел Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп и народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, подписали советско-германский договор о ненападении в Москве в присутствии Сталина. Договор сопровождался дополнительным секретным протоколом, вследствие которого наступил четвёртый раздел Польши, резюмирует Polskie Radio.
Ингибиторы холинэстеразы, об обнаружении которых у Алексея Навального ранее заявила клиника «Шарите» в Берлине, не были выявлены в ходе его обследования в Омске. Об этом сообщил журналистам главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев.
Версия врачей из Германии по диагнозу Алексея Навального прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. Об этом РИА Новости заявил завотделением анестезиологии-реанимации №1 Центра им. Пирогова Борис Теплых.
В селе Оползневое в Ялте состоялось торжественное открытие 33-й пожарно-спасательной части площадью 2 тыс. кв. метров. В мероприятии приняли участие заместители главы МЧС России Андрей Гурович и Илья Денисов.
Заведующий кафедрой биохимии Санкт-Петербургской ГМА имени И.И. Мечникова Владимир Дадали рассказал RT о действии веществ группы ингибиторов холинэстеразы, одним из которых, по заявлению врачей германской клиники «Шарите», был отравлен Алексей Навальный.
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о заявлениях московского клуба и «Уфы» по поводу снятия с чемпионата России из-за судейских решений, отметив, что они похожи на истерики девушек.
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что Сергей Михайлов, который покинул пост заместителя председателя совета директоров московского клуба, сохранит должность в совете директоров.
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о наказании московского «Спартака» за расистские выкрики фанатов команды в адрес голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гилерме.
Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич вызвана в СК страны по делу о создании антиправительственной организации. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила пресс-служба совета.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв назвал дату и место проведения поединка с участием чемпиона мира по боксу по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева.