Польский журналист: Германия и Россия продолжают мыслить категориями пакта Молотова — Риббентропа

Несмотря на то что с момента подписания пакта Молотова — Риббентропа прошло уже 80 лет, власти Германии и России продолжают мыслить его категориями, уверен польский журналист Ежи Буковский. На портале Тysol он объясняет: посол России в Польше заставляет Варшаву не опровергать того, что Красная армия освободила её территорию в ходе Второй мировой войны, а немецкие СМИ говорят, что раз Польша требует от Германии репарации — значит и границу 1945 года по Одеру — Нейсе тоже можно пересмотреть.

«Накануне 80-й годовщины подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, который также известен как пакт Молотова — Риббентропа, целью которого был раздел Второй Речи Посполитой, наши соседи с Востока и Запада, а в 1939 году — агрессоры, высказались в очень уж знакомом и вызывающем опасение тоне», — пишет на портале Тysol польский журналист Ежи Буковский.

Посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев заявил в интервью изданию «Известия», что возобновление диалога в исторических вопросах между Польшей и Россией не представляется возможным, пока в Польше опровергается освобождение её территории Красной армией во время Второй мировой войны, рассказывает автор.

В свою очередь берлинское издание Die Welt опубликовало текст, из которого однозначно следует, что репарационные требования настоящих властей Польши служат прежде всего для того, чтобы освежить антинемецкие стереотипы и поставить под сомнение послевоенное мироустройство — в том числе границу между Польшей и Германией по Одеру — Нейсе.

Российский посол в очередной раз повторил российскую версию новейшей истории, сожалея о том, что в Польше было снесено более 420 памятников, находящихся вне мест захоронений солдатских могил, а также упрекнул правительство Польши в том, что оно показательно игнорирует протесты с российской стороны. Россия не вправе остановить этот процесс, но она и не вправе забывать об этих действиях, которые она считает оскорблением.

В тексте редактора исторического раздела Die Welt Свена Феликса Келлерхофа прослеживаются опасения о том, что очередные страны, например Греция, могут пойти по пути Польши и потребовать от Берлина военные репарации. По его мнению, настоящие причины выдвижения Польшей претензий в плане репараций следуют из политических расчётов, в которых важную роль играют антинемецкие стереотипы.

Журналист также отмечает, что раз более ранние отказы Польши от репараций теряют своё действие, значит теряет обоснование и передвижение польской границы на Запад в 1945 году и присоединение земель, которые на протяжении веков были неоспоримыми немецкими территориями, подчёркивает польский журналист.

«Отчётливо видно, что немногое изменилось в образе мыслей политиков с обеих сторон наших границ, которые — даже если громко от этого отказываются — в глубине души являются последователями метода проведения внешней политики, представленного 80 лет назад Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом», — резюмирует на портале Тysol Ежи Буковский.