Замглавы канцелярии президента Польши: никто не называл Путина персоной нон грата

Несмотря на то, что Польша не пригласила Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, российский президент не является в этой стране персоной нон грата. Об этом в интервью Radio ZET заявил замглавы администрации президента Польши Павел Муха. Он пояснил, что встреча пройдёт не в историческом, а в современном формате, исходя из которого и приглашали гостей.

Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха в беседе с Radio Zet объяснил, почему на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны не приглашён Владимир Путин. По его словам, был выбран не исторический, а современный формат, и исходя из него и сформировали список гостей.

«Неправда, что президент Путин — персона нон грата. Такой формулировки никто не использовал. У нас есть приглашение для стран-членов ЕС и «восточного партнёрства». Россия не является членом «восточного партнёрства», — заявил Муха.

«Мы не идём историческим путём, мы не приглашаем все страны, также как мы не пригласили Японию», — объяснил он.

Политик подчеркнул, что если дело касается приглашения Александра Лукашенко, то это связано непосредственно с «восточным партнёрством», потому что Белоруссия выступает в роли члена этого формата сотрудничества с ЕС. «И именно в рамках «восточного партнёрства» это приглашение и было сформулировано», — сказал он. «И я считаю факт приглашения государства «восточного партнёрства» очень хорошим», — добавил он.

На аргументы о том, что Россия, а точнее СССР, непосредственно участвовал в разгроме Третьего Рейха и Адольфа Гитлера, Муха ответил: «Сначала СССР, если придерживаться истории, участвовал в событиях 17 сентября и таким образом началась Вторая мировая война. Ранее ещё было 23 августа и пакт Молотов — Риббентроп, кроме того имели место и другие различные события».

Муха совершенно не согласен с мнением бывшего премьер-министра Польши Ежи Миллера о том, что приглашение Владимиру Путину всё-таки должно было быть направлено, хотя он вполне ожидаемо от него бы отказался. В беседе с Radio ZET Муха многократно подчёркивал, что формат мероприятия носит современный, а не исторический характер. «Это формат, который включает в себя государства «восточного партнёрства». К сожалению, Россия находится вне «восточного партнёрства». Более того, она не была им заинтересована и держалась от этой инициативы на расстоянии», — добавил он.

Политик также подтвердил, что на мероприятия был приглашён президент Франции Эммануэль Макрон. «Да, мы говорим об этом напрямую. Франция находится в обоих форматах: что касается НАТО и Европейского союза», — сказал Муха. «Мы стремимся к близким польско-французским отношениям. Франция выступает в роли нашего партнёра в ЕС. Мы также намерены укрепить эти отношения в рамках Веймарского треугольника», — подчеркнул он.

Несмотря на то, что многие польские эксперты утверждают, что Александр Лукашенко не воспользуется приглашением на торжества посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Польше, замглавы канцелярии президента не теряет надежду на его присутствие. «Давайте подождём. Безусловно, это необычайно важные торжества. Однако дата их проведения относительно далёкая. Сейчас вторая половина марта, а речь идёт о торжествах, которые состоятся 1 сентября», — резюмировал в беседе с Radio Zet Павел Муха.