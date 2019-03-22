Polityka: Россия заслужила участие в польских торжествах — пусть и без Путина

Вклад СССР во Вторую мировую войну неопровержим, поэтому отсутствие главы России на торжествах, посвящённых годовщине начала глобального конфликта, приведёт к появлению комментариев о врождённой польской русофобии и фальсификации истории на Западе, предупреждает польский журналист Марек Островский. В издании Polityka он даёт совет: Россия — это не один Путин, поэтому кого-то оттуда пригласить всё-таки следует.

Канцелярия президента Польши не пригласила Владимира Путина на торжества, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны. «Среди приглашённых стран нет России», — сообщил RMF FM пресс-секретарь Анджея Дуды Блажей Спыхальский.

«Нет простого ответа, правильно ли это? В Европейском союзе, среди наших союзников, с Путиным ведутся политические разговоры, никто не избегает с ним диалога, однако на какие-либо торжества — что придаёт встречам совсем другой, праздничный характер — сегодняшнего главу России не приглашают. Это правило нарушает только Венгрия. Суть в том, чтобы выразить осуждение аннексии Крыма* и в целом того, что Россия прибегает к агрессии как элементу политики», — пишет в издании Polityka польский журналист Марек Островский.

Кроме того, всегда следует задать вопрос, для чего организуются торжества годовщин, считает автор. Они играют служебную роль в отношении современности, генерируют некий сигнал. «Путин произнёс бы речь, в которой публично повторил бы обоснование своей политики, как сделал это несколько дней тому назад на годовщине аннексии Крыма. И с ним сложно было бы полемизировать», — объясняет он.

С другой стороны, вклад России, в то время советской, во Вторую мировую войну неопровержим. Отсутствие приглашения приведёт в России к комментариям о врождённой польской русофобии и фальсификации истории на Западе, предупреждает журналист.

Кроме того, Польше следует вести прагматическую политику и искать контакты с соседом. Варшава должна дать какое-то выражение тому, что, вопреки клеветническим высказываниям российских властей, она уважает кладбища павших российских солдат. И тому, что, несмотря на то что она осуждает политику российского правительства, она хочет диалога с гражданским обществом России, считает польский журналист.

«Нашему президенту не очень везёт в процессе организации торжеств, и это он показал в случае 100-летней годовщины обретения независимости Польшей*. Может, на этот раз он придумает что-то лучше. Ему не надо приглашать Путина, но Россия — это не один Путин. Поэтому кого-то из России пригласить следует», — резюмирует в издании Polityka польский журналист Марек Островский.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



** На мероприятиях по случаю 100-летней годовщины обретения независимости Польши не было мировых лидеров. Канцелярия польского президента, зная, что в это время — 10 и 11 ноября — они будут принимать участие в торжествах в Париже и Лондоне, посвящённых окончанию Первой мировой войны, даже не стремилась добиться присутствия первых мировых лиц в Варшаве (прим. ИноТВ).