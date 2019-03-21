Focus: Польша рассердила Москву, не пригласив Путина на годовщину Второй мировой

Владимира Путина не пригласили в Польшу на памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны, пишет немецкий журнал Focus Online. В Москве этот шаг вызвал недоумение и недовольство, потому что именно Советский Союз внёс решающий вклад в разгром гитлеровской Германии и освобождение Польши от нацистских захватчиков.

Москва недовольна тем, что Польша не пригласила российского президента Владимира Путина на торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны, сообщает немецкий журнал Focus Online.

Согласно официальному заявлению МИД России, в Москве «с недоумением» восприняли тот факт, что Варшава подумала только о своих ближайших союзниках в ЕС и НАТО. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Советский Союз внёс «бесспорно» решающий вклад в «разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков».

В пресс-службе польского президента Анджея Дуды пояснили, что решение по поводу приглашений на мероприятия имело «не историческую», а «современную» природу. О драматичных событиях прошлого Польша будет вспоминать вместе с государствами, с которыми она сегодня ведёт тесное мирное сотрудничество, основанное на соблюдении международного права.

Как напоминает издание, силы вермахта напали на Польшу 1 сентября 1939 года. Незадолго до этого, в августе 1939 года, Советский Союз и Германия подписали договор о ненападении, названный в честь министров иностранных дел обеих стран — Вячеслава Молотова и Йоахима фон Риббентропа. Этот документ также известен как пакт Гитлера — Сталина. В секретном дополнительном протоколе обе державы договорились о разделе Восточной Европы, причём восток Польши был отнесён к советской сфере интересов, утверждает немецкий журнал.

Как отмечается в статье, Советский Союз напал на Польшу 17 сентября 1939 года и занимал часть её территории, прежде чем вермахт не нарушил договор о ненападении, атаковав Советский Союз 22 июня 1941 года.

Москва обращает внимание на то, что Советский Союз понёс основное бремя войны против гитлеровской Германии, однако Запад предпочитает об этом забыть. Во Второй мировой войне погибло около 27 млн советских солдат и мирных жителей, пишет Focus Online.