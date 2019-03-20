Onet: из всей Вышеградской группы лишь Польша борется с «Северным потоком — 2»

Влияние России в Центральной Европе очень сильное, ведь она так ловко умеет вносить раздор между государствами Вышеградской группы, которые, кстати, когда-то «были частью её империи», пишет Onet. Ещё недавно из четвёрки стран только Венгрия не могла себе позволить выступать против строительства «Северного потока — 2», однако уже сегодня Чехия и Словакия, которые ранее вместе с Польшей выражали своё несогласие, перешли на российскую сторону.

Разногласия, которые появились вокруг проекта «Северный поток — 2» между Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией, показывают, насколько сильно влияние России в регионе и как ловко она умеет сеять раздор между государствами, которые были частью её империи, пишет на портале Onet журналист Тим Гослинг.

Варшава стоит во главе протеста против газопровода, при помощи которого российский газ будет транспортироваться по дну Балтийского моря в Германию. Польша — вместе с Украиной и Литвой — опасается того, что Кремль использует вопрос поставки газа в качестве геополитического орудия, объясняет он.

Эти опасения разделяют и подогревают США, которые грозились ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода, а также в определённой степени — Европейская комиссия. Она считает, что этот проект подорвёт энергетическую безопасность ЕС, поставив его в ещё большую зависимость от России.

Польша с самого начала твёрдо боролась за то, чтобы проект «Северный поток — 2» соответствовал европейским нормам и принципам, и в начале этого года она частично добилась победы. Однако остальные три страны Вышеградской группы занимают по этому вопросу совершенно иную позицию, сожалеет Гослинг.

В феврале Москва добилась в Брюсселе согласия на строительство проекта «Северный поток — 2». Но не всё пошло так, как хотели россияне. Поддерживаемый Кремлём «Газпром» должен был согласиться на контроль со стороны ЕС. Также должны были быть даны гарантии Украине о том, что «Газпром» будет придерживаться исключительно бизнес-правил, не прибегая к политическому давлению. Такое подчинение проекта «Северный поток — 2» правилам, царящим в ЕС, может привести к задержке и навредить «Газпрому», но строительство и так должно закончиться в 2019 году, подчёркивает журналист.

Венгрия в вопросах, связанных с энергетикой, всегда находилась на стороне Москвы, но Чехия и Словакия ещё несколько лет тому назад по крайней мере частично поддерживали польскую позицию. Сегодня обе эти страны делают ставку на преимущества, исходящие из участия в транспортировке российского газа, добавляет он.

Еще в 2016 году премьер-министр Словакии Роберт Фисо предупреждал, что его страна может в год терять € 800 млрд на транзите, если Россия, вместо того чтобы использовать газопроводы, проложенные на Запад через Украину и Словакию, переориентируется на «Северный поток — 2». Газопровод на протяжении долгого времени выступает в качестве спорного вопроса между правительством Словакии и президентом Андреем Киской, который относится к проекту намного более скептически. Однако пока газовый путь через Украину продолжает быть открытым (он является объектом переговоров между Россией и Украиной под наблюдением ЕС), Словакия не будет создавать проблем, объясняет автор.

«Нужна новая инфраструктура, которая сделает возможным импорт газа в Европу», — заявил польскому порталу представитель словацкого Министерства экономики. «Важно сохранить диверсификацию путей этого импорта, среди прочего путём использования украинского коридора», — добавил он.

Представители Чехии подписали в 2016 году письмо правительств восьми государств председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором предупреждали, что «Северный поток — 2» может представлять собой угрозу для энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы.

С тех пор, однако, Прага поменяла позицию, и сегодня она расхваливает экономические преимущества, которые последуют после увеличения импорта российского газа. «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект», — считает пресс-секретарь чешского Министерства промышленности и торговли Милан Репка.

Венгрия, в свою очередь, никогда особо не сопротивлялась строительству проекта

«Северный поток — 2». Из всех столиц ЕС именно Будапешт имеет самые тесные отношения с Москвой, а Россия сейчас строит в Венгрии атомную электростанцию. «Существует много связей и ограничений, которые осложняют сопротивление этому проекту», — говорит представитель компании MOL, самой большой в стране нефтегазовой компании, в которой 25% имеет венгерское правительство. «Речь идёт обо всех этих связях в ЕС, «наполненных» российским газом…», — поясняет он.

Венгрия не будет участвовать в транспортировке газа газопроводом «Северный поток — 2», но ей нужна дистрибуция российского газа из «Турецкого потока». «Венгрия не может позволить себе не сотрудничать с Россией», — говорит собеседник Onet. «Худшее, что можно себе представить, — это остаться на обочине нового регионального газопровода», — резюмирует он.