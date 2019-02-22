Анджей Дуда: «Северный поток — 2» отразится на газовой безопасности не только Литвы и Польши

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Guardian: даже союзники США против вторжения в Венесуэлу — они помнят кровавую историю американских интервенций Guardian
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«Чей Крым?»: отборочный конкурс «Евровидения» в Киеве утонул в политическом скандале 1+1
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Главред: Порошенко пообещал дать отпор «украинской агрессии» Главред
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Эксперт оценил ситуацию со сбитыми Пакистаном самолётами ВВС Индии
Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в беседе с RT прокомментировал заявление ВВС Пакистана о двух сбитых индийских военных самолётов.
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Источник: при пожаре в Каире погибли более 20 человек
Число погибших при пожаре на железнодорожной станции в Каире превысило 20, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве транспорта Египта.
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Стал известен состав женской сборной России в эстафете на ЧМ по лыжным гонкам
Определился состав женской российской команды по лыжным гонкам на эстафету в рамках чемпионата мира в австрийском Зефельде.
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Группа KAZKA отказалась представлять Украину на Евровидении-2019
Группа KAZKA, занявшая на Украине третье место в национальном отборе на Евровидение, отказалась от участия в песенном конкурсе.
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СМИ: «Монако» намерен выкупить Мартинша у «Атлетико»
Португальский полузащитник мадридского «Атлетико» Желсон Мартинш, выступающий на правах аренды за «Монако», может стать футболистом клуба из Монте-Карло на постоянной основе.
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Опубликован законопроект о новых санкциях США против России
На сайте конгресса США опубликован обновлённый законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций в отношении России.
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СМИ опубликовали видео с арестованным пилотом ВВС Индии
Пакистанские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан арестованный пилот одного из сбитых самолётов ВВС Индии.
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Глава WBC заявил, что реванш между Фьюри и Уайлдером в ближайшее время не состоится
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что запланированный ранее реванш между британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом организации в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером в ближайшее время не состоится.
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Крупный пожар произошёл на железнодорожной станции в Каире
Крупный пожар произошёл на железнодорожной станции в Каире, по меньшей мере семь человек погибли, сообщает Al Arabiya.
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Чемпион UFC сравнил бой Нурмагомедова и Макгрегора с дракой в доме престарелых
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли критически отозвался о поединке между обладателем титула организации среди легковесов россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
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В Нальчике ликвидированы планировавшие теракты боевики
В ходе контртеррористической операции в Нальчике ликвидированы трое боевиков, которые планировали совершить теракт. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.
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В Пакистане арестовали второго пилота сбитого самолёта ВВС Индии
В Пакистане арестован второй пилот сбитого самолёта ВВС Индии, сообщил представитель Вооружённых сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.
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В Госдуме назвали полным фиаско ситуацию с кандидатом от Украины на Евровидение
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой о ситуации с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
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Экс-футболист сборной Испании признался, что самый сложный матч за карьеру провёл в России
Бывший полузащитник «Валенсии» и сборной Испании по футболу Гаиска Мендьета поделился воспоминаниями о матче с «Шинником» в Ярославле, который прошёл в 1998 году в рамках Кубка Интертото.
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В Швеции задержан подозреваемый в «работе на российскую разведку»
В Швеции задержан мужчина по подозрению в «работе на российскую разведку». Об этом сообщили в полиции безопасности страны (SÄPO).
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Представитель пародиста Пескова прокомментировал его госпитализацию
Директор пародиста Александра Пескова Александр Волокин прокомментировал RT сообщения СМИ о госпитализации артиста.
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На юге России в ходе учений пройдут боевые пуски из «Искандера-М»
В Астраханской области в рамках учений расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
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СМИ: «Спартак» летом намерен продать Луиса Адриано или Зе Луиша
Московский футбольный клуб «Спартак» желает летом расстаться с одним из своих ключевых форвардов — Луисом Адриано или Зе Луишем.
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В МИД России призвали к деэскалации конфликта Пакистана и Индии
В МИД России выразили обеспокоенность воздушными ударами Пакистана по ВВС Индии, а также призвали к деэскалации конфликта.
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СМИ сообщили о госпитализации артиста Александра Пескова
В Москве госпитализирован пародист Александр Песков, сообщает Пятый канал.
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«Урал» продемонстрировал состояние газона своего стадиона в преддверии матча РПЛ с «Зенитом»
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликовал в социальной сети фото, на которых показал состояние газона на домашнем стадионе команды «Екатеринбург Арена» в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
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Эрдоган заявил, что Турция не откажется от покупки С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом он сказал в интервью телеканалу NTV.
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Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% и ниже
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.
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Васильева включена в состав сборной России по биатлону на этап Кубка IBU в Отепя
Стал известен состав сборной России по биатлону, который выступит на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.
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Закон о российских наблюдателях вступит в силу на Украине 28 февраля
Закон о запрете наблюдателям от России принимать участие в выборах на Украине опубликован в официальной прессе. Документ вступит в силу в четверг, 28 февраля.
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«Милан» сыграл вничью с «Лацио» в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу
«Милан» на выезде сыграл вничью с римским «Лацио» в первом матче 1/2 финала футбольного Кубка Италии.
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Пакистанские военные арестовали пилота сбитого самолёта ВВС Индии
В Пакистане арестован пилот одного из сбитых индийских самолётов, сообщил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.
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Малкин стал четвёртым россиянином, забросившим 20 шайб за сезон 11-й раз за карьеру в НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в 11-й раз за карьеру смог забросить 20 шайб за сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Источник: Ан-12 совершил аварийную посадку в Иркутской области
Транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Братска в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиационных кругах.
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«Денвер» взял верх над «Оклахомой» в НБА благодаря 36 очкам Йокича
«Денвер Наггетс» одолел «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Рухани не принял отставку главы МИД Ирана
Президент Ирана Хасан Рухани отказался принимать отставку министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом он сообщил в официальном письме главе МИД.
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Рубль незначительно растёт к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 27 февраля, рубль незначительно растёт к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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На Украине признали кризис в ситуации с Евровидением
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова прокомментировала сложившуюся ситуацию с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
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«Бостон» уступил «Торонто» и потерпел третье поражение подряд в НБА
«Бостон Селтикс» проиграл «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В МИД Пакистана прокомментировали удары по самолётам ВВС Индии
Целью нанесения воздушных ударов по индийским самолётам была демонстрация готовности к самообороне, заявили в пакистанском Министерстве иностранных дел.
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«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл» в НХЛ, Тарасенко сделал результативную передачу
«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Япония выразила протест России из-за визита Сергея Иванова на Курилы
Япония выразила протест России в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
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Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Коламбус» в НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолёта
В Пакистане сообщили, что два индийских военных самолёта были сбиты в пакистанском воздушном пространстве.
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Новая встреча глав МИД РИК состоится в России
Новая встреча министров иностранных дел России, Индии и Китая (РИК) состоится в Российской Федерации.
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Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по два очка и помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержал разгромную победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Нетаньяху прибыл в Москву
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
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Лавров заявил об опасности разбалансировки мировой торговой системы
Разбалансировка многосторонней торговой системы в мире несёт угрозу для глобальной экономики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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СК возбудил дела после решения СБУ по инциденту в Керченском проливе
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников СБУ и прокуратуры Украины после того, как украинские правоохранительные органы начали расследование в отношении семи российских военнослужащих в связи с инцидентом в Керченском проливе.
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Источник: в Нальчике при спецоперации ликвидировали одного боевика
В Нальчике во время перестрелки в рамках контртеррористической операции был ликвидирован один боевик. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии.
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Лавров рассказал о новой доктрине США в Южной Америке
Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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В России более чем на 30% увеличилось число студентов из Индии и Китая
Число иностранных студентов в России из Индии и Китая за год выросло на 37% и 31% соответственно. Это следует из данных, предоставленных RT Федерацией мигрантов России со ссылкой на МВД.
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Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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В Москве 27 февраля ожидается до -4 °С
В Москве в среду, 27 февраля, ожидается до -4 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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Названа главная причина смертности женщин в России
Новообразования являются основной причиной смерти женщин в России. Об этом свидетельствует статистика Росстата, с которой ознакомился RT.