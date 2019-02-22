Анджей Дуда: «Северный поток — 2» отразится на газовой безопасности не только Литвы и Польши

Варшава и Вильнюс однозначно против строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил Анджей Дуда после переговоров с Далей Грибаускайте. По его словам, которые приводит Interia, проект увеличивает зависимость от одного поставщика. И это окажет влияние не только на газовую безопасность Литвы и Польши, но и всей Европы.

В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте прибыла с двухдневным визитом в Варшаву, где её приветствовал президент страны Анджей Дуда. Главы государства обсудили среди прочего ситуацию на Украине и строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщает Interia.

«С госпожой президентом у нас одинаковая позиция касательно строительства газопровода «Северный поток — 2» — мы однозначно выступаем против этого проекта. Мы считаем, что он ухудшит ситуацию энергетической безопасности в плане газовой безопасности не только Польши и Литвы, и не только в нашей части Европы. Это в целом в ЕС ухудшит ситуацию газовой безопасности. Это очевидно. Очень сильная зависимость от одного поставщика», — заявил президент Польши. При этом он отметил, что этой тенденции должен быть положен конец, и её в никоем случае нельзя продолжать в ЕС.

Другой темой была ситуация на Украине. «Наши позиции в этом плане однозначны. Мы считаем, что нет другого пути. Оккупация Крыма*, Луганской и Донецкой области должна быть закончена. Россия должна оттуда отступить», — подчеркнул Анджей Дуда.

«Мы наблюдаем за ходом предвыборной кампании на Украине, мы увидим, чем она закончится, это решение украинского народа, это решение тамошних избирателей», — добавил глава Польши.

Президенты Польши и Литвы затронули также вопрос отношений с Белоруссией. «У нас с госпожой президент те же опасения касательно того, насколько будет сохраняться или углубляться суверенитет Белоруссии в плане её восточного соседа, который, к сожалению, в последнее время проявляет явные имперские тенденции. И так на самом деле углубляет состояние особенной угрозы в нашей части Европы, за чем мы с опасением наблюдаем и на что стараемся отвечать хотя бы в формате военного сотрудничества в плане безопасности или энергетического сотрудничества», — резюмировал он.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).