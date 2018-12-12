DELFI: Литва возвращается к «советской практике» талонов на еду для малоимущих

Власти Литвы изучают возможность внедрить в стране талоны на продовольствие, чтобы обеспечить социальную защиту для семей с детьми дошкольного возраста. Если эксперимент пройдет успешно, группу получателей талонов планируется расширять. Интересно, что привычную жителям СССР систему талонов сейчас используют в разных странах с разными целями, сообщает DELFI.

Литва в ближайшем будущем может ввести талоны на продовольствие. Как пишет DELFI, с помощью такой меры правительство страны рассчитывает оказать дополнительную социальную поддержку наиболее уязвимым группам населения и помочь справиться с ростом цен, а также помочь местным предпринимателям «в борьбе с монополией торговых сетей». Причём литовцы — далеко не первые, кому пришла эта идея, отмечается в статье. «Советская» модель сбыта в виде ваучеров на продукты питания в настоящее время применяется в разных странах, однако продовольственные талоны там выполняют разные социально-экономические задачи.

В частности, в Литве планируется использовать это на благо местного бизнеса. В начале ноября власти страны сообщили, что изучают возможность наладить выпуск талонов на продовольствие. Купоны планируют раздавать всем жителям, которые воспитывают детей дошкольного возраста, поясняет DELFI. По мнению Министерства сельского хозяйства Литвы, новая система позволит гражданам сэкономить, а фермерам и крестьянам — продавать больше своей продукции в обход крупных супермаркетов.

Предполагается, что жители Литвы смогут использовать полученные продовольственные купоны, чтобы оплачивать продукты в маленьких магазинах, торгующих свежей сельскохозяйственной продукцией, говорится в статье. Система будет работать на всей территории страны. Ежемесячно один человек сможет купить три купона, цена которых ориентировочно будет составлять около десяти евро. Как сообщает DELFI, эти купоны будут доступны в электронном виде, и при оплате товаров по каждому ваучеру можно будет получить скидку в размере 20%.

Если эксперимент пройдёт успешно, группу получателей талонов планируется расширять. На реализацию данной программы в Литве выделено €5 млн. Но точные сроки её запуска пока не известны, поскольку эту идею правительству сначала ещё нужно согласовать с Еврокомиссией, поясняется в статье.

Система продовольственных талонов появилась в Европе ещё во время Первой мировой войны как способ обеспечения населения необходимым минимумом продовольствия, напоминает DELFI. Со временем задачи купонов стали меняться: если в странах соцлагеря они помогали распределять между населением товары повышенного спроса, то в странах Западной Европы и США обычно служили способом поддержки социально незащищённых слоёв общества.

Например, в Америке программа «льготной покупки» существует уже более 50 лет, говорится в статье. В рамках этого федерального проекта, который охватывает малообеспеченных жителей, каждый месяц на электронную карточку им переводится определённая сумма денег, которую можно потратить на приобретение продуктов питания. Ваучеры нельзя использовать на алкоголь, сигареты или товары для дома, их также нельзя обналичить или потратить в ресторанах быстрого питания. По состоянию на 2017 год, продовольственную помощь получали 40 миллионов американцев. Право на такие талоны имеет каждый десятый американский пенсионер, отмечает DELFI.

О возможности введения талонов на питание недавно заговорили и в России, говорится в статье. Эта идея также обсуждается в рамках программы оказания социальной поддержки малообеспеченным слоям населения. Изначально предполагалось, что карточки введут уже в 2017 году, но затем запуск программы был перенесён на 2021 год, пишет DELFI.

При этом в странах Западной и Центральной Европы продовольственные ваучеры выполняют иную функцию: они помогают оптимизировать налоги. Работодатель приобретает продовольственные ваучеры для своих работников. При этом такие талоны, в отличие от прибавки к зарплате, не облагаются социальными взносами или облагаются по пониженной ставке, поясняет DELFI. В некоторых случаях работники что-то доплачивают за свой ваучер, в других — получают его как премию. Отоварить талоны можно в кафе, ресторанах или продовольственных магазинах, которые участвуют в данной программе. По такому принципу система действует во Франции, Великобритании, Венгрии, Италии, Чехии, Бельгии, Румынии и других странах, говорится в статье.

С помощью льготных талонов власти также могут мотивировать людей покупать определённые группы товаров. Например, в Бельгии доступен так называемый эко-ваучер, которым работодатель может поощрить своих сотрудников, сообщает DELFI. На эти талоны бельгийцы приобретают энергосберегающие лампочки, оборудование для экономии потребления воды, проездные билеты на общественный транспорт, бумагу из вторсырья и так далее. А в Венгрии популярны ваучеры, которыми работники могут расплатиться за билеты на культурные мероприятия — театры, музеи, концерты. Такие талоны также не облагаются налогами, поэтому выгодны работодателям, поясняется в статье. В то же время подобная система имеет свои недостатки. Критики системы продовольственных талонов считают, что она «развращает население», а также создаёт возможности для финансовых махинаций и мотивирует людей скрывать свои реальные доходы от властей.

Министерство сельского хозяйства Литвы в подготовленном по этой теме аналитическом документе также предупреждает о том, что одним из побочных последствий внедрения программы продовольственных талонов может стать тот факт, что цены станут накручивать не только торговые сети, но и маленькие магазины, получающие субсидии от государства, отмечается в статье. Тем не менее, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис настаивает на скорейшем запуске нового проекта. Однако вполне возможно, что этим планам литовских властей могут помешать возражения со стороны Евросоюза — учитывая, что Брюссель традиционно выступает за свободный рынок и невмешательство государства, заключает DELFI.