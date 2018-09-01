Fox News: сотрудники богатейших корпораций США выживают за счёт продуктовых карточек

Американские бизнесмены, чьё состояние сравнимо с ВВП целых государств, предпочитают содержать своих сотрудников за счёт налогоплательщиков, передаёт Fox News. Как отмечает ведущий телеканала Такер Карлсон, работники Uber, Walmart и Amazon вместо приличных зарплат получают социальные пособия и продуктовые карточки. Зато эти корпорации щедро спонсируют политиков.

Состояние Джеффа Безоса, основателя Amazon, составляет около 150 миллиардов долларов — таким образом, он безусловно является богатейшим человеком в мире. Возможно, богатейшим за всю историю человечества. И этого, определённо, достаточно, чтобы хорошо платить своим сотрудникам. Но он этого не делает! Огромное количество работников Amazon получают такую скудную плату, что на них распространяются федеральные социальные пособия.



По данным некоммерческой организации New Food Economy, в прошлом году почти каждый третий сотрудник Amazon, к примеру в Аризоне, получал продовольственные карточки. Того, что Джефф Безос платит своим работникам, не хватает на еду, так что разницу компенсировали вы своими налогами. В следующий раз, когда увидите Джеффа Безоса, непременно напомните ему, чтобы сказал спасибо.



А как насчёт семьи Уолтонов, основателей Walmart? В общей сложности их состояние составляет около 175 миллиардов долларов. Это превышает ВВП Катара — государства в Персидском заливе с огромными нефтяными богатствами. Конечно же, Уолтоны могут себе позволить щедро платить работникам. Но они предпочитают полагаться на вас. В 2013 году сотрудники Walmart получили от налогоплательщиков более шести миллиардов долларов в виде продовольственных карточек, выплат по медицинской страховке и жилищных субсидий.



Если вы поражены, то познакомьтесь ещё и с Трэвисом Калаником, юным основателем Uber. Его личное состояние составляет почти пять миллиардов долларов. А вот его водители зачастую зарабатывают меньше минимальной заработной платы. Недавнее исследование показало, что многие водители, работая на Uber, теряют деньги! Это нежизнеспособная бизнес-модель. Есть лишь одна причина того, что она всё ещё функционирует: ваша щедрость. Потому что именно вы оплачиваете социальные пособия доведённым до бедности водителям Uber. А дети-миллиардеры вроде Трэвиса могут продолжать покупать всё более просторные дома и всё новые самолёты. Знаете, он ведь тоже должен сказать вам спасибо.



Если вы можете вообразить себе ещё менее справедливую систему, чем эта, напишите нам. Было бы очень интересно ознакомиться. А этой системе нет оправдания. Однако на неё почти никто никогда не жалуется. Как же так?



Консерваторы вроде нас поддерживают свободный рынок. И недаром: свободный рынок работает. Но вот этот рынок свободным никак не назовёшь. Многие из этих компаний работают как монополисты. Рынок они ненавидят. Для подавления конкуренции они прибегают к государственному регулированию. В этом нет ничего консервативного. Как и в большинстве крупных корпораций. Совсем наоборот: они являются опорой левого движения.



Выберите левацкую кампанию, которая, по вашему мнению, вредит стране. Посмотрите список спонсоров — вы обязательно найдёте какую-нибудь корпорацию. Зачастую даже много корпораций. Корпоративная Америка потворствует безумию прогрессистов, о котором мы каждый вечер говорим в этой программе. Они финансируют революцию, которая сейчас происходит. Именно поэтому, пока олигархи копят миллиарды, высасывая соки из нашего среднего класса, либералы молчат. От них же откупились!



Вот пример. Вам, может быть, казалось, что основатели Walmart — консерваторы, как и большинство их клиентов. Однако во время последних выборов большинство в семье Уолтонов поддержало Хиллари Клинтон. В 2016 году они передали Демократической партии более 700 тысяч долларов. Точно так же поступил почти каждый миллиардер в Кремниевой долине. За это они стали неприкосновенными для критики, в то время как вас по-прежнему заставляют платить их сотрудникам. Хорошо устроились!



Есть в Вашингтоне один человек, который посчитал такое положение дел оскорбительным. С сожалением вынуждены признать, что почти во всём остальном он неправ. Но в американской политике настали странные времена, и дорог любой союзник. Заставить Джеффа Безоса вернуть ваши деньги пытается не кто-нибудь, а Берни Сандерс! Это особенно удивительно, учитывая, что в большинстве вопросов Безос на стороне Берни. Оба левые активисты. Но в данном случае Берни прав. Он планирует внести законопроект, обязывающий большие корпорации вернуть суммы, потраченные из кармана налогоплательщиков на пособия их работникам.



Это решение несовершенно, и вряд ли оно будет принято. Ничего подобного либералы в конгрессе не одобрят, что бы они там ни говорили на публику. Их лояльность принадлежит не вам, а Uber, Джеффу Безосу и так далее. Но подобный законопроект мог бы как минимум разбудить спящее население, открыть ему глаза на новую реальность — политизированную корпоративную Америку. И это хорошо.



За последние 20 лет Америка претерпела огромные изменения. Многие из тех, кого вы считали союзниками, на самом деле работают против ваших интересов. Они презирают вас, вашу семью, ваши обычаи и вашу веру. К сожалению, к таковым относятся и многие крупные корпорации. Им не нужны ни вы, ни страна, в которой вы выросли. Встанете у них на пути — и они вас раздавят. Вы можете наблюдать это постоянно и повсеместно.



Это шокирует. Настолько, что я недавно написал об этом книгу. Она называется «Корабль дураков», и в ней рассказывается, что именно произошло, кто это сделал и почему. Книга выйдет через месяц, на первой неделе октября, но вы можете заказать экземпляр уже сейчас. Надеюсь, вы так и сделаете.



Дата выхода в эфир 30 августа 2018 года.