Евродепутат: надо заблокировать «Северный поток — 2» — чистой воды политический проект

Герхард Шрёдер не бизнесмен, а политик, поэтому, если он форсирует строительство газопровода «Северный поток — 2», это говорит о том, что это исключительно политический, и вовсе не экономический проект, говорит в интервью польскому изданию Newsweek евродепутат Манфред Вебер. Как кандидат на пост главы Европейской комиссии он предупреждает, что в случае своей победы он приложит все усилия, чтобы его заблокировать.

«Я категорически выступаю против строительства газопровода «Северный поток — 2». Это никакой не экономический проект, а исключительно политический, он противоречит интересам Европейского союза, поэтому мы должны его заблокировать», — заявил в интервью польскому изданию Newsweek евродепутат от Германии, кандидат на пост главы Европейской комиссии Манфред Вебер.

По его словам у ЕС уже есть инструменты для этого. Речь идёт о газовой и энергетической директиве. «Если я стану главой комиссии, то я ещё раз их просмотрю и посмотрю, какие мы имеем варианты, чтобы повлиять на этот проект в его уже продвинутой фазе. Но моя позиция в этом вопросе однозначная: «Северный поток — 2» противоречит интересам Европейского союза и должен быть заблокирован. У нас и так достаточно связей с Россией, а «Северный поток — 2» ударит по украинским интересам, а в долгосрочной перспективе повлияет на цену газа для всей Европы», — предупредил он.

В беседе с изданием Манфред Вебер также отметил, что в качестве главного адвоката проекта «Северный поток — 2» выступает Герхард Шрёдер, который кажется не бизнесмен, а как раз политик. Поэтому если он продвигает его строительство, но понятное дело, что это политический, а не экономический проект.

Совместная политика в отношении России — это большой успех ЕС, считает немецкий евродепутат. Он уверен, что на Владимира Путина также произвело впечатление то, что у европейцев общая позиция. «Моя позиция однозначная: я решительным образом стою на стороне украинских друзей», — уверил политик. «Я считаю, что в случае обострения этого конфликта, ЕС должен быть готов ужесточить санкции. Мы должны отправить ясный сигнал, что мы сплочены против России, которая проводит агрессивную политику», — добавил он.

Манфред Вебер уверен, что санкции в отношении России должны быть отменены только тогда, когда она выполнит все требования Минских соглашений. «Россия должна закончить войну на востоке Украины, вторжение в Сирию и перестать вести агрессивные кампании, используя фейковые новости», — подчеркнул он.

В беседе с польским изданием Newsweek политик отметил, что не может гарантировать того, что Россия не повлияет на результат приближающихся выборов в Европейский парламент. «Влияние России очень мощное. Мы знаем о более 90 миллионов фальшивых акаунтах на Facebook, которые были зарегистрированы на российских серверах. Мы знаем про фабрики троллей в Петербурге. Поэтому европейская комиссия должна действовать активно, а также регулятивно, чтобы вынудить интернет-платформы уважать новые правила. Так как мы имеем лишь добровольные обязательства, нам необходимо правовое регулирование», — резюмировал он.