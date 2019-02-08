Польский депутат: в совместных проектах с Россией у Германии нет никаких тормозов

«Северный поток — 2» — плохой и вредный для Польши как в экономическом, так и в политическом плане проект, уверен польский депутат Павел Бейда. В беседе с Polskie Radio он подчёркивает, что Германия не видит никаких проблем в строительстве этого газопровода, потому что там, где немцы видят деньги, там начинается другой уровень разговора с россиянами. И это неправильный подход.

«Примером отношения немцев к совместным проектам с Россией выступает бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Когда он перестал исполнять обязанности канцлера, он занял высокие посты в «Газпроме», — сказал в беседе с Polskie Radio польский депутат от Польской крестьянской партии Павел Бейда.

По его мнению, «Северный поток — 2» — это «плохой и вредный» проект для Польши как в экономическом так и в эполитическом плане. «А у Германии нет никаких тормозов — они не видят никаких противопоказаний в строительстве «Северного потока — 2». Заметьте, они ведь продвигают интересы России. Там, где есть деньги, там начинается другой уровень разговора. Это неправильный подход», — добавил политик.

К группе стран, которые выступают за то, чтобы осуществление проекта «Северный поток — 2» было остановлено, неожиданно присоединилась Франция, которая считается одним из самых больших союзников Германии на европейском континенте, рассказывает портал.

«Мне интересна эта резкая смена позиции Франции. Я чувствую, что это может быть влияние Соединенных Штатов. Экономика тесно связана с политикой. Возможно, президент Макрон договорился с американцами, которые, как известно, неблагосклонны в отношении «Северному потоку — 2». Они хотят продавать свой газ, на своих условиях. Однако, вполне возможно, что французский лидер ведёт переговоры на две стороны, также с Германией», — резюмировал в беседе с Polskie Radio польский депутат Павел Бейда.