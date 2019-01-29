Польский эксперт: Западу не стоит обольщаться на счёт европейской политики России

Россия не смирилась с существующим статус-кво после холодной войны и до сих пор хочет изменить систему европейской безопасности, заявил в беседе с Polskie Radio эксперт Войцех Лоренц. Поэтому с учётом нынешней политики России, нельзя исключать ситуации, что она предпримет действия против какого-нибудь члена НАТО, чтобы скомпрометировать функционирование всего альянса.

Армия Соединённых Штатов начала очередную ротацию персонала и техники на северо-востоке Польши в рамках укрепления восточного фланга НАТО. В течение ближайших дней через Германию пройдёт несколько сотен американских военных машин. Вся операция должна быть завершена до середины февраля. Как объяснил глава штаба сухопутных войск США в Европе Хартмут Ренк, выбран наземный вид транспорта, а не морские пути в польские порты, чтобы провести учения по транспортировке частей наземным путём на большие расстояния, сообщает Polskie Radio.

«Американцы — это главный столп НАТО. НАТО без американцев не существует», — сказал эксперт из Польского института международных отношений Войцех Лоренц и напомнил, что в течение всей холодной войны механизм отпугивания опирался именно на угрозах вовлечения США в конфликт в Европе. Он указал на то, что после распада СССР вся Европа изменила свой подход к безопасности и снизила элемент отпугивания в своей политике.

«После аннексии Крыма эта среда безопасности ухудшилась. Россия увеличила интенсивность провокационных действий, она организует учения в большом масштабе рядом с границей альянса», — заметил Лоренц. По его мнению, Россия не приняла статус-кво, сложившийся после холодной войны и до сих пор хочет изменить систему европейской безопасности. «Нельзя исключить того, что, в крайнем случае, Россия могла бы предпринять бы какие-то действия по отношению к какому-нибудь из государств НАТО, чтобы скомпрометировать весь альянс», — отметил эксперт.

Правда он признаёт, что не все в Европе разделяют подобные взгляды. «Большая группа государств альянса считает, что Россию можно эффективно отпугивать ротационным присутствием, перемещением потенциала к границам альянса», — сказал аналитик. Без привлечения сил американцев. Он указал на то, что эта группа хочет иметь также возможность посыла стратегического сигнала, если Россия пойдёт на попятную и перестанет обострять ситуацию в Европе. Поэтому они не сильно рады попыткам Польши обеспечить постоянное присутствие войск США и строительство «Форта Трамп».

Однако такое развитие событий в Польше считают маловероятным. Польша и ряд других государств в регионе полагают: не стоит обольщаться, что Россия откажется от дестабилизации обстановки в Европе, — резюмировал Лоренц.