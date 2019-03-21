Newsweek: в Польше растёт число преступлений против украинцев

За последние годы в Польше возросло количество преступлений на основе ненависти к украинцам. Однако, как пишет Newsweek, польский омбудсмен считает, что только 5% пострадавших сообщают в полицию о насилии, поскольку некоторые живут нелегально, работают без разрешения или же не доверяют полиции и не знают соответствующих процедур.

Статистика прокуратуры Польши указывает на то, что за последние два года возросло количество преступлений на основе ненависти к украинцам. Как пишет Newsweek, если в 2015 году было зафиксировано 37 атак против граждан Украины, то в 2017-м таких случаев было уже 190. Однако польский омбудсмен считает, что эти данные — это лишь 5% от всех совершённых преступлений, поскольку пострадавшие по тем или иным причинам часто не сообщают в полицию о насилии.

Это происходит потому, что некоторые, например, живут в Польше нелегально. Иногда же они молчат, потому что работают без надлежащего разрешения. Иногда потерпевшие говорят, что не сообщили о нападении, так как не доверяют полиции и не знают процедур. Появляются и такие ответы: «Работаю здесь, живу здесь, поляки меня приняли, зачем мне жаловаться на один-единственный случай».

Бюро омбудсмена провело исследование и попыталось подсчитать количество проявлений вербальной и невербальной агрессии, а также других видов дискриминации, с которыми сталкивались украинцы в Малопольском воеводстве. Для начала на основе данных Министерства внутренних дел Польши было выяснено, сколько украинцев живёт в регионе. После этого эксперты провели опрос среди украинцев и уже на этой основе сделали подсчёт количества случаев ксенофобии против граждан Украины. Как оказалось, только в Малопольском воеводстве могло произойти 44,5 тысячи таких преступлений.

Исследование также показало, что самой частой причиной дискриминации в стране стало этническое или национальное происхождение. Больше половины украинцев сказали, что избегают разговоров на украинском языке в общественных местах. Агрессия имеет и психологические последствия. 18% украинцев признались, что имели серьёзные проблемы с депрессией. Более 35% опрошенных усиливают бдительность, находясь вне дома, и борются с неожиданными эмоциональными реакциями.

Как заключает автор статьи, если бы преступления на почве ненависти были введены в Уголовный кодекс, было бы не только легче вести дела против подозреваемых, но и у жертв преступлений было бы больше смелости сообщать о них.

«Я убеждён, что если бы было соответствующее определение подобных преступлений в Уголовном кодексе, это значительно повлияло бы на общественное сознание», — считает прокурор Збигнев Вержбовски.