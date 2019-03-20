Radio ZET: США не заплатили ни гроша за ближневосточную конференцию в Варшаве

Ближневосточная конференция, которая состоялась в феврале в Варшаве, обошлась польской столице весьма дорого, сообщает Radio ZET. Вашингтон, который был главным инициатором и соорганизатором этого саммита, не заплатил ни гроша. Кроме того, в ходе мероприятия Польша напрочь разругалась с дружественным Израилем и враждующим с США Ираном.

Портал Radio ZET получил доступ к информации о приблизительных расходах на организацию ближневосточной конференции, которая состоялась в феврале в Варшаве. Несмотря на то что организаторами конференции выступали как Польша, так и США, все счета были оплачены польским правительством.

«Организация в Варшаве вместе с США ближневосточной конференции — проявление углубления нашего стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами, а также проявление ответственности Польши в качестве члена Совета Безопасности ООН», — так глава МИД Польши Яцек Чапутович на прошлой неделе отстаивал в сейме идею саммита по Ближнему Востоку.

13—14 февраля в Варшаве состоялась встреча на министерском уровне, посвящённая построению мира и безопасности на Ближнем Востоке. В конференции приняли участие представители 62 стран. Однако на самом высоком уровне появились практически лишь представители властей США: вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Начиная с середины января, когда американская сторона объявила об организации саммита в Варшаве, польское правительство подчёркивало, что он будет проходить в тесном сотрудничестве с Вашингтоном.

Примерный бюджет конференции составил $589 684, сообщила порталу директор бюро пресс-секретаря МИД Польши Катажина Собеская. Она добавила, что данная сумма может ещё измениться. Более того, оказалось, что американская сторона не заплатила ни гроша за организацию ближневосточной конференции. «Расходы полностью взяла на себя польская сторона», — сказала Собеская.

Но ведь именно администрация президента США была инициатором саммита в Варшаве. О его организации проинформировал 11 января американский госсекретарь Майк Помпео. Тогда в эфире Fox News Помпео прямо заявил, что встреча будет содержать важный элемент, который приведёт к тому, что Иран утратит дестабилизирующее влияние на Ближнем Востоке.

По мнению комментаторов, варшавская конференция была пропитана антииранской риторикой, хотя в финальной декларации не содержались слова о непосредственной угрозе со стороны режима в Тегеране. Исламское правительство Ирана угрожало Польше последствиями за организацию у себя саммита с участием США, Израиля и некоторых арабских стран, подчёркивает портал.

На конференции не появилась глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, а большинство европейских стран отправило в польскую столицу госслужащих более низкого ранга. Бойкот конференции последовал среди прочего со стороны России, Турции и Сирии, добавляет он.

Саммит в Варшаве также привёл к кризису польско-израильских отношений. Согласно журналистам The Jereusalem Post, 14 февраля Нетаньяху заявил, что польский народ сотрудничал с нацистским режимом в убийстве евреев в рамках холокоста. Израильская дипломатия опровергла эту информацию, а глава израильского государства отказался комментировать данную тему.

Три дня спустя глава МИД Израиля Исраэль Кац в интервью повторил: «Было много поляков, которые сотрудничали с нацистами». В результате польский премьер Матеуш Моравецкий отменил своё участие в саммите Вышеградской группы в Иерусалиме.

О нормализации отношений между двумя странами пока ещё никто не говорил, но госсекретарь США Майк Помпео уже затронул вопрос реституции еврейского имущества в Польше, резюмирует Radio ZET.