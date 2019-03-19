Посол Польши в Израиле не устаёт повторять: с Россией надо быть осторожней

Благодаря дипломатической активности Россия становится активным игроком в разных регионах мира и возвращает своё влияние, утраченное после распада СССР, полагает посол Польши в Израиле Марек Магеровский. Дипломат уверен, что ЕС в отношениях с Москвой безусловно нужна осторожность и солидарность, — а говорит он это по опыту своей страны, у которой с Россией связан «нехороший и болезненный опыт».

«Я всегда повторяю, что с Россией надо действовать осторожно», — заявил посол Польши в Израиле Марек Магеровский в интервью израильскому телеканалу I24News.

Он подтвердил желание польской дипломатии полноправно участвовать в структурах ЕС. В этом плане он посчитал вопросы многих журналистов касательно польской политики в отношении ЕС необоснованными. «Мы находимся внутри ЕС. Мы стараемся оказывать влияние на его формирование в разных аспектах», — подчеркнул он.

Посол Польши также обратил внимание на значение взаимоотношений, которые ЕС имеет со своими соседями. Поэтому настолько существенной является осторожность и солидарность в отношении самого большого из них — России. Отношения с этой страной он определил как «что-то сложное».

«С одной стороны, это один из самых больших в мире экспортёров сырья. В определенной степени мы зависим от их импорта. С другой стороны, Россия проводит агрессивную политику. Это нас беспокоит, потому что это попытка возрождения российского империализма», — объяснял дипломат.

Об этом Марек Магеровский заявил в контексте «аннексии» Крыма*, которая имела место пять лет тому назад, и о войне на востоке Украины. Он добавил, что благодаря дипломатической активности Россия становится активным игроком в разных регионах мира. Он напомнил, что в начале 90-х годов, когда дело дошло до краха СССР, Россия в значительной мере потеряла своё влияние. Не только в Центральной Европе и в Африке, но и на Ближнем Востоке. Польский посол подчеркнул, что на настоящий момент все являются свидетелями попытки его возвращения, прежде всего военными средствами. Об этом свидетельствует военное присутствие России в Сирии.

Дипломат также обратил внимание на тёплые отношения лидеров Израиля и России. «Я знаю, что отношения Израиля с Россией отличаются от наших», — сказал он. «У нас с Россией очень нехороший и болезненный опыт. Нужно осторожно и внимательно задуматься над экспансией Кремля также в этом регионе мира. Например, в плане отношений России с Ираном. Это очень сложная тема», — резюмировал он.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).