Польский евродепутат: сначала Россия даёт обещания, а потом их не держит

«Россия обещает, когда её принуждают к этому, и не держит тех обещаний с той минуты, когда у неё появляются для этого силы», — процитировала известное изречение Юзефа Пилсудского евродепутат от Польши Анна Фотыга. Выступая в Европарламенте, Фотыга подчеркнула, что Москва не должна препятствовать «евроатлантическим устремлениям европейских народов».

В Страсбурге во время пленарной сессии Европейского парламента проходили дебаты касательно доклада на тему состояния и будущего политических отношений между ЕС и Россией. От имени фракции «Европейские консерваторы и реформисты» выступила польский евродепутат Анна Фотыга.



«Россия обещает, когда её принуждают к этому, и не держит тех обещаний с той минуты, когда у неё появляются для этого силы» — эти слова произнёс сто лет тому назад великий поляк, Юзеф Пилсудский, а подтвердили их своими судьбами целые поколения поляков и других народов моей части Европы», — заявила бывший министр иностранных дел Польши.





«В нынешние времена эти слова подтвердились в 2008 году в Грузии, после 2014 года — на Украине и на Ближнем Востоке, в Арктике, а также в России по отношению к обществу, и во многих других местах», — перечислила политик.

В принятом отчёте латышского евродепутата Сандры Калниете содержался список предпринятых Кремлём действий, нарушающих международное право и права человека. Документ содержит также перечень поправок, внесённых Анной Фотыгой, в том числе касающихся усиления в последние годы враждебной российской шпионской деятельности, достигающей такого уровня, который не наблюдался со времён холодной войны.

«Я рада, что в документе также сохранены мои предложения, касающиеся внутренней солидарности, если речь идёт об энергетической безопасности», — отметил соавтор отчёта.

«Особенно существенна запись о том, что «Северный поток — 2» увеличивает зависимость ЕС от поставок газа из России, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике ЕС и её стратегическим интересам, в связи с чем следует этот проект принять», — добавила она.

Принятая резолюция подчёркивает, что в настоящих условиях нельзя далее считать Россию «стратегическим партнёром», а «ЕС должен быть решительным в своих ожиданиях в отношении России». Евродепутаты выразили сопротивление российскому полицентрическому видению концерта держав.

«У России нет права вето в отношении евроатлантических стремлений европейских народов», — говорится в одной из предложенных Анной Фотыгой записей. Парламент решительно подверг критике российскую военизацию Азовского моря, региона Чёрного моря и Калининградской области, а также повторяющееся нарушение территориальных вод европейских государств на Балтийском море. Европейский парламент призвал также власти России к осуждению коммунизма и советского режима, а также к наказанию исполнителей его преступлений.