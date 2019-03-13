Польский дипломат: принимая Польшу в НАТО, Запад обошёлся с ней, как со страной второго сорта

Несмотря на то что потерявшейся на геополитической карте Польше всё же удалось 20 лет тому назад стать членом НАТО, она до сих пор упрекает альянс в том, что тот слишком считался с Россией. Эта тенденция продолжается и сегодня: США не хотят нарушать Основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года и не будут строить Форт Трамп из-за сложных отношений на линии Вашингтон — Москва, рассказал в беседе с Onet бывший постпред Польши при ООН Ежи Мария Новак.

Польша и мечтать не могла о членстве в НАТО, это казалось мало реалистичным. Ведь на самом деле она никогда не воспринималась как часть Европы, к ней относились как к образованию на границе Запада и Востока, считает бывший постпред страны при ООН и НАТО Ежи Мария Новак. По его словам, в 1990 году не было никаких предпосылок, чтобы она стала западноевропейской страной. В те годы даже генеральному секретарю НАТО Манфреду Вернеру с его прогрессивным мышлением не приходило в голову, что Польша однажды станет членом НАТО. Речь шла лишь о возможном открытии представительства при НАТО и постепенном сближении с Западом.

Более того, Запад, понимая факт того, что он выиграл холодную войну с Востоком, не спешил что-либо менять, ему просто-напросто не было это нужно, заявил дипломат в интервью польскому изданию Onet.

В то же время Запад продолжал опасаться СССР и возможного сценария начала гражданской войны в этом государстве. Тогда никто не предполагал, что крах СССР наступит так быстро. Никто не имел сомнений в том, что на территории стран бывшего Варшавского договора СССР захочет сохранить своё влияние. Поэтому мировые лидеры хотели, чтобы Польша довольствовалась лишь форматом «Партнёрство ради мира», исключая возможность будущего членства. Более того, на Западе считали, что Россия — «это порядочная страна, которая не будет создавать проблем», добавил Новак.

В 1993 году Запад почувствовал «стратегическую слабость России Бориса Ельцина и то, что он может этим воспользоваться». Тогда, вспоминает дипломат, Ельцин приехал в Польшу и пообещал Леху Валенсе, что Россия согласится с тем, чтобы Польша стала членом НАТО, при условии что она не будет агрессивна. Россияне были готовы к сотрудничеству и к тому, чтобы пообещать бывшим странам Варшавского договора так называемые перекрёстные гарантии. Большое значение имел также разговор Леха Валенсы с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном, в котором польский лидер доходчиво разъяснил истинные стремления поляков, рассказал Новак.

В 1997 году Польшу официально пригласили в НАТО, ей нужно было «лишь» подписать декларацию так называемых трёх НЕТ — нет для значительных вооружённых сил НАТО на территории стран, которые могли бы войти в альянс, нет для значительных военных установок и баз, а также нет для ядерного оружия. На это тогдашний президент Польши Александр Квасьневский прореагировал следующими словами: «Господа, мы хотим войти в НАТО, но вы с ходу относитесь к нам, как к странам второй категории». «Это не так. Если что-то плохое будет происходить с восточной стороны, мы поменяем эти записи», — слышали в ответ поляки.

«Ясное дело, что первенство отдали России. Это с её властями вели переговоры в первую очередь», — подчеркнул Ежи Мария Новак. Польше тогда поставили ультиматум — если она не подпишет документ, дальнейших переговоров не будет, — более того, ей указали на её место и подчеркнули, что большое значение здесь имеет как раз Россия, добавил он.

При этом бывший посол Польши при НАТО отметил, что сегодня у Польши, со всеми её внутренними проблемами, не было бы шанса войти в НАТО.

В беседе с порталом польский дипломат также уверил, что никакого Форта Трамп в Польше не будет. «Надо забыть об этом. Постоянной полномасштабной базы не будет. Причин много — в особенности нынешние отношения России и США, а также возможные серьёзные финансовые проблемы Польши, связанные с этим вложением. Достаточно символичного, но постоянного присутствия американцев в нашей стране», — успокоил он.

«Более того, США не стремятся всеми силами нарушить Основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года. Возможно, они символически увеличат свою вовлечённость. Однако это не имеет большого значения. Конгресс не согласится на присутствие десятка тысяч солдат США на территории Польши. Подытоживая, следует подчеркнуть, что растущее присутствие США на восточном фланге НАТО укрепляет альянс, нейтрализует имперские стремления президента Путина и способствует стратегической стабилизации в Европе», — резюмировал в беседе с Onet бывший посол Польши при ООН и НАТО Ежи Мария Новак.