Всё внимание на Китай, а не Россию: экс-замглавы Пентагона рассказал полякам о приоритетах США

Сегодня реальный вызов Соединённым Штатам Америки бросает Китай, а не Россия, несмотря на значительный военный арсенал последней, уверен бывший заместитель главы Пентагона Дерек Шоле. В интервью изданию Rzeczpospolita политик, впрочем, пообещал, что США не оставят Польшу без своего военного присутствия, однако его рост будет незначительным.

В Вашингтоне все согласны с тем, что Польша — ключевой союзник Америки и ей необходима поддержка США. Это точка зрения, которую разделяют как республиканцы, так и демократы. Однако конгресс, который примет по этому вопросу окончательное решение, учтёт два пункта: сколько это всё будет стоить и откуда возможно переместить в Польшу войска, в каком регионе мира США смогут позволить себе риск ослабления своего военного присутствия. У Соединённых Штатов ведь глобальные интересы, сообщает в интервью изданию Rzeczpospolita бывший заместитель главы Пентагона Дерек Шоле.

При этом политик отмечает, что маловероятен сценарий, при котором США отправят войска непосредственно со своей территории. «Ни один конгрессмен не согласится на то, чтобы ограничить присутствие войск в своём штате в пользу другой, даже самой дружественной страны. Также президента Трампа можно будет легко убедить в том, что это противоречило бы его девизу «Америка прежде всего», — подчёркивает Шоле.

В Национальной стратегии безопасности было чётко написано, что приоритетом для Пентагона будут новые технологии борьбы в воздухе, на море и в киберпространстве, а не строительство всё новых баз сухопутных войск. Более того, средства американского государства ограничены до такой степени, что сейчас планируется переброс средств из инвестиционного бюджета Пентагона, того самого, из которого должны были финансировать укрепление военного присутствия США в Польше, на строительство стены на границе с Мексикой, продолжает он.

Но несмотря на это США рассматривают размещение своих войск в Польше, потому что это часть стратегии, которой они стали придерживаться после кризиса на Украине в 2014 году, когда Дерек Шоле работал в Пентагоне. «Америка перебросила тогда дополнительные силы в Европу, чтобы показать России, что попытка дестабилизации стран НАТО встретится с моментальным ответом. С этого времени, и это замечательное известие для Польши, то, что должно было стать кратковременным действием, преобразовалось в постоянное, хоть и ротационное присутствие войск США в Польше», — подчёркивает Шоле.

Речь идёт о серьёзной силе в 4,5 тыс. солдат, миссия которых включена в систему планирования Пентагона. Госдеп размышляет сейчас, не лучше ли было бы достичь той же цели с помощью постоянного присутствия. Можно ожидать достаточно скромного, можно сказать, в несколько сотен солдат, укрепления присутствия США в Польше, но с элементами, сигнализирующими о том, что Америка здесь надолго, как и склады вооружения или штабы командования, добавляет он.

При этом бывший заместитель главы Пентагона опровергает нежелание нарушать Основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года, который запрещает перемещать и распространять серьёзное военное присутствие в Центральной Европе. «Этот фактор не принимается во внимание с момента российского вторжения на Украину. С тех пор я не припоминаю, чтобы во время дискуссии в Пентагоне о том, как ответить на действия России, кто-либо обращал на это внимание», — уверяет он.

Но сейчас внимание американцев направлено на Китай. Ведь существует очень серьёзный риск, что лет так через 20 Китай займёт место США как доминирующей военной мощи планеты. Уже сейчас китайцы получили над США преимущество в некоторых стратегических областях, таких как искусственный интеллект. Пекин развивает также асимметричное военное преимущество — пытается, например, нейтрализовать американское доминирование в воздухе в Юго-Восточной Азии посредством строительства точных противовоздушных снарядов. «Еще 5—10 лет тому назад Китай мог только воровать технологии или их покупать, сегодня же большинство из них там разрабатываются. Это для нас совсем иной вызов, чем Россия, которая, хотя и имеет значительный военный арсенал, в конце-концов является нисходящей державой», — уверен Дерек Шоле.