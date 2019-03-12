Экс-министр обороны Польши: вступление Варшавы в НАТО укрепило альянс и избавило Москву от опасных иллюзий

Вступление Польши в НАТО, с момента которого прошло ровно 20 лет, ликвидировало «любые опасные иллюзии или надежды» Москвы о возрождении своей военной и политической гегемонии, охватывающей Польшу, считает польский экс-министр обороны Януш Онышкевич. В интервью порталу Fakt политик подчеркнул, что как Украине, так и Грузии пока членства в альянсе не видать, потому что тогда НАТО необходимо было бы вступить в войну с Россией.

Расширение НАТО 20 лет назад полностью ликвидировало статус политической неопределённости не только для Польши, но и для Чехии и Венгрии, заявил в интервью порталу Fakt экс-министр обороны Польши Януш Онышкевич. «Раньше мы всё время опасались того, что у российской стороны может возникнуть искушение возродить гегемонию, от которой Польша страдала в коммунистические времена. Быть государством, находящимся между двумя большими военно-политическими единицами, то есть между НАТО и Россией, не было удобным. Вступление в НАТО предрешало вопрос, оно ликвидировало любые опасные иллюзии или надежды, которые могли появиться в Москве», — объяснил политик.

Несмотря на то что в 1999 году гарантии со стороны НАТО для Польши носили лишь политический характер, они воспринимались реальными. «Их не нужно было подтверждать. Членство в НАТО должно было нас охранять от возможных плохих сценариев в будущем. И когда они начали воплощаться в реальность, когда Россия вновь вступила на путь имперской политики, нужно было на них отреагировать», — добавил он. Следовательно, альянс теперь размещает на территории балтийских государств, а также Польши военные части, а США показывают, что серьёзно относятся к своим обязательствам, размещая дополнительные части в Польше.

Экс-министр обороны Польши также подчеркнул, что присутствие его страны в НАТО имеет для альянса большое значение. Польская армия — одна их самых сильных в альянсе, а что касается количества танков, которые имеют в своём распоряжении армии НАТО, то после США, Турции и Греции Польша — самая сильная страна. «Наше значение обусловлено не только размером государства, вооружёнными силами, но и географическим и политическим положением. Мы находимся на главной геополитической оси «Восток — Запад», — отметил Януш Онышкевич.

На настоящий момент угроза со стороны России влияет на рост поддержки поляками членства их страны в НАТО, даже больше, чем в ЕС. Однако принятие Украины или Грузии в ряды НАТО польский политик считает весьма сложным, потому что альянсу пришлось бы отвечать на российскую агрессию. «Ему необходимо было бы подключиться к военным действиям — начать войну с Россией. Это, конечно, сложно принять, поэтому членство Грузии и России не будет иметь место в ближайшем будущем», — подвёл итог в интервью порталу Fakt экс-министр обороны Польши Януш Онышкевич.