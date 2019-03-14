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WP: польское издание поделилось скандальной инструкцией — «как распознать еврея»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На первой полосе печатного издания Tylko Polska появился заголовок статьи-инструкции: «Как распознать еврея»? Масло в огонь подлил тот факт, что эта «газетёнка» продавалась в польском сейме, пишет портал Wirtualna Polska. А депутат Михал Каминьский заявляет, что этой скандальной инструкции не постеснялись бы нацисты.
WP: польское издание поделилось скандальной инструкцией — «как распознать еврея»
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«Как распознать еврея?» — такой заголовок, написанный большими красными буквами, был размещён на первой полосе печатного издания Tylko Polska. В качестве иллюстрации дана фотография американского историка, социолога и политолога польского происхождения Яна Гросса, который выявил достоверные исторические факты массового убийства еврейского населения Польши простыми поляками и без участия немцев. А внизу — текст под заголовком «Евреи хотят от Польши 300 миллиардов долларов США», рассказывает портал Wirtualna Polska.   

«Это скандал, раз такого рода пресса распространялась в польском сейме», — говорит порталу польский депутат Михал Каминьский. Он добавляет, что такому содержанию не должно быть места в парламенте и общественном пространстве.
 
«Это позор, что такого типа газетёнку, с такими заголовками, можно было увидеть в сейме. Я надеюсь, что спикер сейма Михал Кухчиньский ввиду того, что его партия многократно позиционировала себя как противника антисемитизма, отреагирует по этому вопросу очень быстро. И что мы узнаем механизмы, каким образом расистские тексты поступают в польский сейм. И прошу не прикрываться свободой слова, потому что инструктаж «Как распознать еврея?», которого не постеснялись бы нацисты, не может продаваться в польском сейме», — добавляет Каминьский.
 
По делу антисемитского издания, продаваемого в сейме, Wirtualna Polska уже направила вопросы в канцелярию сейма.
 
Tylko Polska — это еженедельное издание общественно-политического характера, которое издаётся уже 22 года. Им руководит Лешек Бубель, глава Национального издательства, прославившийся своими антисемитскими взглядами. Сам Бубель называет себя «главным антисемитом Польши», резюмирует Wirtualna Polska.  
 

Комментарии читателей на сайте Wirtualna Polska
 
zawislak: «Как распознать еврея?» — что в этом плохого? Чего вы боитесь? 
 
zbis: А в чём здесь проявляется антисемитизм, если я хочу узнать, как распознать еврея? Всех любить невозможно, поэтому я хочу по крайней мере знать: кто еврей, чтобы его любить. Потому что любовь к этой нации — обязанность, прописанная законом. 
 
Zły: Громче всего протестуют как раз евреи. Если вам что-то не нравится, то, пожалуйста, укатывайте в свою страну, которая теперь у вас есть. 
 
Tren: Партия ПИС компрометирует Польшу в глазах мира.
 
widz?: Вы во всём видите антисемитизм. 
 
motti: А они уже попросили у нас прощения? 
 
malkontent: Господин Каминьский, а вас каким молоком кормили, когда вы были ребёнком? 

 
 
 

 

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