WP: польское издание поделилось скандальной инструкцией — «как распознать еврея»

На первой полосе печатного издания Tylko Polska появился заголовок статьи-инструкции: «Как распознать еврея»? Масло в огонь подлил тот факт, что эта «газетёнка» продавалась в польском сейме, пишет портал Wirtualna Polska. А депутат Михал Каминьский заявляет, что этой скандальной инструкции не постеснялись бы нацисты.

«Как распознать еврея?» — такой заголовок, написанный большими красными буквами, был размещён на первой полосе печатного издания Tylko Polska. В качестве иллюстрации дана фотография американского историка, социолога и политолога польского происхождения Яна Гросса, который выявил достоверные исторические факты массового убийства еврейского населения Польши простыми поляками и без участия немцев. А внизу — текст под заголовком «Евреи хотят от Польши 300 миллиардов долларов США», рассказывает портал Wirtualna Polska.

«Это скандал, раз такого рода пресса распространялась в польском сейме», — говорит порталу польский депутат Михал Каминьский. Он добавляет, что такому содержанию не должно быть места в парламенте и общественном пространстве.

«Это позор, что такого типа газетёнку, с такими заголовками, можно было увидеть в сейме. Я надеюсь, что спикер сейма Михал Кухчиньский ввиду того, что его партия многократно позиционировала себя как противника антисемитизма, отреагирует по этому вопросу очень быстро. И что мы узнаем механизмы, каким образом расистские тексты поступают в польский сейм. И прошу не прикрываться свободой слова, потому что инструктаж «Как распознать еврея?», которого не постеснялись бы нацисты, не может продаваться в польском сейме», — добавляет Каминьский.

По делу антисемитского издания, продаваемого в сейме, Wirtualna Polska уже направила вопросы в канцелярию сейма.

Tylko Polska — это еженедельное издание общественно-политического характера, которое издаётся уже 22 года. Им руководит Лешек Бубель, глава Национального издательства, прославившийся своими антисемитскими взглядами. Сам Бубель называет себя «главным антисемитом Польши», резюмирует Wirtualna Polska.