wPolityce: Израиль превращается из союзника в недружественную Польше страну

От обострения отношений с Польшей Израиль только выигрывает, считает польский журналист Аркадий Саульский. На портале wpolityce.pl он отмечает, что Нетяньяху набирает очки перед США, представляя поляков в невыгодном образе антисемитов. И если США охладеют из-за этого к Польше, то на переговорах с Москвой он всегда может сказать, что это он вырвал Варшаву из американской орбиты и преподнёс её Кремлю на серебряном подносе.

«Действия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху вызывают в мире удивление и недоверие. Американская, польская и израильская пресса всё пытается понять, какова же цель вредоносных действий, предпринимаемых Израилем в отношении нашего государства. Тем временем если мы посмотрим на международные отношения как на большую шахматную доску, мы заметим, что Нетаньяху потихоньку аккумулирует в своих руках практически диктаторскую власть. И скорее всего он планирует провести «коперниковскую революцию» в прежних отношениях своей страны с иностранными партнёрами», — рассказал на портале wpolityce.pl польский журналист Аркадий Саульский.

Польша дала себя впутать в международный саммит, во время которого её унизили в качестве мнимого виновника холокоста, а также уничтожила очень хорошие отношения с Ираном и упустила шанс на экономическое сотрудничество с этим государством. «Всё это было сделано во имя достаточно наивной веры в «вечный союз» с США и строительство Форта Трамп. Я бы добавил, что мы опять наступили на те же грабли, что в 1939 году», — отметил автор.

Журналист уверен, что политика Нетаньяху вовсе не иррациональна, как может показаться на первый взгляд. Может создаться впечатление, что Израиль только что уничтожил остатки доверия между ним и Польшей, которая на самом деле всегда была доброжелательно настроена к нему, особенно среди стран ЕС.

Вопреки мифу о польском антисемитизме, полученном вместе с молоком матери, антисемитизм в Польше не более, чем маргинальное явление. А сами евреи пользуются если не симпатией, то точно далеко идущим пониманием со стороны поляков. Этому способствует болезненная история Второй мировой войны, когда толпы польских героев спасали евреев из рук немецких палачей. «Но последними действиями Израиль эти отношения уничтожил. По правде говоря, эта страна экспортирует в Польшу лишь конфликты и очередные унижения. Поэтому, какой бы грустной ни была эта реальность, Израиль, по сути, превращается из союзника в недружественную Польше страну», — констатировал Саульский.

Одновременно Израиль ставит в затруднительное положение и США. Нынешняя администрация Трампа наиболее благоприятно настроена по отношению к Израилю за последние годы, если не за всё время. Одновременно Трамп до сих пор понимал, что Польша нужна его государству в качестве некого «Израиля Европы», страны, которая с помощью США может подавлять в регионе амбиции Российской Федерации. Однако теперь оба союзника — Польша и Израиль — находятся в конфликте. Это нелёгкая ситуация, однако не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, что в длительной перспективе США скорее сделают ставку на Израиль, нежели на Польшу. И это несмотря на то, что, как утверждают аналитики, ссорясь с Польшей, Нетаньяху поступает иррационально и рискует потерять «своего последнего союзника» в Европе. «Но так ли это на самом деле? У меня создаётся впечатление, что союзническое место Польша уступает другому игроку — России», — подчеркнул автор.

«И это не абсурдная теория, несмотря на то, что Израиль и правда находится в союзе с США, а США — в конфликте с Россией, Китаем и Ираном. В международной политике нет постоянных союзов — а только постоянные интересы. А единственный интерес государства Израиль заключается в том, чтобы выжить», — добавил он

Своими последними действиями в Сирии США показали, что они готовы, если не отступить, то значительно ограничить своё присутствие на Ближнем Востоке. А Израилю нужен союзник, который стабилизировал бы ситуацию в этом регионе. Тем временем Россия, которая ранее здесь не имела интересов, превратила для себя войну в Сирии в полигон для своей армии. Вооружённые силы России это уже более не ужасно организованная структура, которая продавала свои танки на металлолом в Чечне в эпоху Ельцина. Совсем наоборот: на настоящий момент это армия полная амбиций, современная и подготовленная к сражениям на любых театрах военных действий в мире. Она это доказала быстро завершив сирийскую авантюру. Поэтому не сложно представить себе в перспективе пяти, десяти, пятнадцати или двадцати лет, что Россия перенимает у изолирующихся США роль ближайшего партнёра Израиля, отметил автор.

«Нападая на Польшу Израиль не теряет, а лишь выигрывает. Он повышает свою позицию в переговорах США, показывая, что не стоит инвестировать в Польшу, потому что это страна антисемитов, которые привели к холокосту. Но он также выигрывает на переговорах с Россией, показывая, что это он вырвал Польшу из орбиты заинтересованности США, передав нашу страну на серебряном подносе Кремлю. Следовательно, в этом плане политика Израиля безжалостная, циничная и жестокая, но пока что — эффективная», — резюмировал на портале wpolityce.pl польский журналист Аркадий Саульский.

Комментарии читателей на сайте wpolityce.pl:

Marek: Нетаньяху в последнее время чаще летает в Москву, нежели в Вашингтон. На израильской политической сцене начинает набирать вес партия, представляющая русскоязычных евреев из давнего СССР.

Tragedia: По большей части удачный анализ. Подмигивание США к Кремлю начались уже раньше. Не исключено, что они привели к более спокойной атмосфере на линии Стамбул — Москва. А нас использовали, и мы даём себя обыгрывать.

TOMWAWA: Грустная реальность.

Polak 2.0: Это лишь свидетельствует о растущей роли России и падающей — США. Всё просто.

Krzysztof1: И правда. Кроме того, что США — это США, а не Израиль. Конечно, диаспора оказывает влияние, но не на всё. У США есть интересы с Польшей. Без Израиля союз Польши и США будет функционировать.