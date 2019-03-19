Deutsche Welle: американцы вернули полякам чувство безопасности

Многие поляки видят в России угрозу, особенно после начала украинского конфликта, передаёт Deutsche Welle. Поэтому с целью устрашения Москвы США разместили в Польше дополнительные войска, благодаря чему местное население теперь чувствует себя в большей безопасности, отмечает корреспондент немецкого телеканала.

Нет, то, что вы видите, это не война, а лишь учения на случай войны. Вот уже на протяжении шести месяцев Джонатан Окс находится на юго-востоке Польши — рядом с российской границей и далеко от дома, Теннесси, США. До этого он дважды был в Ираке. Как тогда, так и сейчас его работа — танкист-наводчик.



ДЖОНАТАН ОКС, солдат армии США: Здесь всё совершенно по-другому, как небо и земля. В Ираке была боевая операция, дел было невпроворот. Здесь же акцент делается на учения с нашими друзьями. Здесь нас никто не ненавидит. Мы работаем с нашими партнёрами по НАТО.



Окс — один из почти тысячи солдат альянса из разных стран, задача которых — продемонстрировать, на что способны войска. Повод — Польша празднует 20-летие своего членства в НАТО. Это демонстрация силы, в том числе и для президента Польши.



АНДЖЕЙ ДУДА, президент Польши: Здесь размещены силы быстрого реагирования НАТО, которые защищают нас и в первую очередь восточный фланг нашего альянса. Я надеюсь, что в ближайшем будущем численность войск будет увеличена.



Многие поляки видят в России угрозу, особенно после начала украинского конфликта и аннексии Крыма. Поэтому с целью устрашения США разместили дополнительные подразделения на восточном фланге НАТО. Сейчас в Польше находятся около пяти тысяч американских солдат.



МАРИНА ШТРАУС, корреспондент Deutsche Welle: Польшу считают пай-мальчиком НАТО. Страна тратит на оборону два процента ВВП в год, как этого требуют США. За это из Вашингтона раз за разом слышна похвала. Взамен на эту финансовую любезность поляки, однако, требуют от НАТО больше безопасности и больше американских войск в стране.



От большого количества американских солдат в Польше выигрывает маленький городок Августов недалеко от базы НАТО. Окс и другие часто сюда приезжают. В том, что он расположен в менее чем 100 километрах от российской границы, Окс не видит угрозы.



ДЖОНАТАН ОКС: Нет, на меня это не давит. Мы партнёры по НАТО, и мы здесь, чтобы вместе подготовиться к отражению любой угрозы. Речь идёт не только об этой угрозе (со стороны России. — ИноТВ). Речь идёт о любой угрозе. Если мы будем проводить учения на протяжении 100 лет, и ничего не случится, то это всё равно хорошие учения.



С приходом американцев многие жители города чувствуют себя в большей безопасности. В любимом ресторане Окса Россию боятся меньше.



ЯКУБ ВЫСОЦКИЙ, официант: Мы уже не так боимся, что они сюда придут или что прилетят самолёты и сбросят на нас что-нибудь. Да, я считаю, что мы можем положиться на американцев. Думаю, что они нам помогут, если разгорится конфликт с Россией.



Вот уже на протяжении нескольких лет поляки требуют на длительное время разместить на территории страны военную базу США. До сих пор американские солдаты находятся в Польше не на постоянной основе. Скоро и Окс уедет обратно в Теннесси. Особенно он предвкушает встречу со своей маленькой дочкой, которую видел всего один раз после её рождения.



Дата выхода в эфир 17 марта 2019 года.