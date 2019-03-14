Večernje novosti: НАТО выгодно запугивать Балканы «российской угрозой»

Западные политики и представители НАТО без устали обвиняют Россию в том, что она распространяет «вредное влияние» на Балканах. Однако в действительности эти нападки призваны запугать Сербию, загнать её «под зонтик» военного альянса и ослабить её позиции в урегулировании проблемы Косово, предупреждают аналитики в интервью для Večernje novosti.

На протяжении последних месяцев западные официальные лица и генералы НАТО повторяют, как мантру, обвинения в адрес России в том, что она якобы распространяет на Балканах своё «вредное влияние». В частности, командующий объединёнными силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти в своём недавнем выступлении перед комитетом сената США по вооружённым силам назвал Москву «главной виновницей» нестабильной обстановки на Балканах. Он также не упустил возможности отметить, что Россия отказывается признавать Косово и пытается закрепить своё влияние в Сербии посредством политической, военной и экономической помощи, сообщает сербское издание Večernje novosti.

Однако аналитики предупреждают, что на самом деле Запад ведёт «грязную игру», чтобы создать иллюзию исходящей от России опасности. «Этим раздуваемым страхом прикрываются как раз те, кто на самом деле виновен в дестабилизации региона», — подчёркивается в статье. Как полагают эксперты, основная цель подобных обвинений в адрес Москвы и всё более откровенных нападок некоторых центров политической и военной власти, которые «почти ежедневно сеют страх перед Россией в регионе», заключается в том, чтобы загнать Белград и Баня-Луку под зонтик военного альянса и ослабить позиции Сербии в решении косовского вопроса.

Сейчас мы являемся свидетелями уже второй фазы «специальной войны», которую ведёт НАТО, чтобы взять Балканы под свой полный контроль, создавая центры для нанесения ударов по Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), заявил в интервью Večernje novosti бывший сотрудник Контрразведывательной службы Любан Каран. «Один центр — в Скопье, где преобладает американское влияние и у власти стоит премьер Заев. Туда, как в паломничество, ездят некоторые лидеры нашей оппозиции. Второй центр подчиняется британцам и находится в Сараево. Оттуда осуществляется давление на Республику Сербскую», — рассказал Каран в беседе с журналистами.

По его мнению, сама формула «вредное влияние России», которой пользуются для обвинений в адрес Москвы, является лучшим подтверждением того, что на самом деле у Запада нет ни единого доказательства, что Россия действительно опасна. Если бы имелись хоть какие-то реальные доказательства, то их немедленно представили бы общественности, уверен Каран. Однако до сих пор этого не произошло.

Как полагает профессор международных отношений и геополитики Срджан Перишич, давление Запада и НАТО на Сербию и Республику Сербскую продолжится. Их будут и дальше склонять к разрыву сотрудничества с Россией, а также к отказу от политики военного нейтралитета и вступлению в НАТО, прогнозирует эксперт. «Запад не заинтересован в том, чтобы укреплять тут демократию или защищать права человека и свободу СМИ. Единственная цель — ослабить влияние России, которая закономерно присутствует в нашем регионе уже более двух веков. Я уже не говорю о том, что сербские и российские интересы во многом совпадают, а Запад это не устраивает», — подчеркнул Перишич в интервью Večernje novosti.

В свою очередь, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что США ведут «двойную игру» в том, что касается нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Точно так же «лицемерно» поступают и некоторые страны Евросоюза, которые не приветствуют договор, основанный на принципах, которые обсуждались прежде, отметил министр. «Они не хотят скорой договорённости и не хотят договора, в котором не играют главной роли. Эти страны призывают Рамуша Харадиная не отменять пошлины», — констатировал Дачич. По его словам, эти европейские политики пытаются выгородить Косово, заявляя: «Приштина ввела пошлины, а вы не позволили принять их в Интерпол и добиваетесь отказа от признания Косово, тем самым осложняя диалог».

Отвечая на вопрос, чего он ожидает от визита государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла, глава МИД Сербии не выразил особого оптимизма. «Из США приезжало уже много делегаций. Все едут в Приштину, а потом заглядывают и к нам. Мы считаем, что им не стоит приезжать в Белград. Пусть решают с Приштиной вопрос об отмене пошлин, и мы продвинемся дальше», — цитируют Večernje novosti заявление Дачича.

По мнению политического аналитика Драгомира Анджелковича, необходимо обратить внимание и на такой важный аспект обвинений Запада в адрес России, как выгода для военной промышленности. «Происходит намеренная эскалация напряжённости и создаётся ложная картина опасности, чтобы поставить членам НАТО новое оружие. Его продают, разумеется, американские компании», — отмечает эксперт.

Как считает Анджелкович, все разговоры о том, что Россия представляет «самую большую опасность» для Европы и США, выгодны и противникам Дональда Трампа, которые стремятся создать иллюзию о его «близости» с Москвой. «Обвинения во «вредном влиянии» России возвращаются к нему, как бумеранг. И совершенно очевидно намерение сил НАТО пополнить свой военный союз не только странами Балкан, но и Украиной и Грузией», — подчеркнул аналитик в беседе с корреспондентом Večernje novosti.