CNN: американский генерал запросил два эсминца для борьбы с «российской агрессией» в Европе

Глава Европейского командования ВС США в Европе Кёртис Скапаротти предупредил конгрессменов о растущей «российской угрозе» в Европе и попросил выделить для её сдерживания больше военнослужащих и военных кораблей, сообщает CNN. По словам командующего, размещённых сегодня в Европе военных средств США недостаточно для эффективного противостояния России, которая наращивает военное присутствие в регионе.

Генерал армии США, глава Европейского командования Вооружённых сил США Кёртис Скапаротти предупредил о растущей «российской угрозе» в регионе, для сдерживания которой США необходимо больше военнослужащих и военных кораблей, сообщает CNN.

Как передаёт издание, это заявление было сделано в ответ на вопрос со стороны председателя комитета по вооружённым силам сената США Джеймса Инхофа о том, позволяют ли стратегия и возможности Европейского командования эффективно сдерживать «российскую агрессию в Европе».

Генерал предупредил, что обеспокоен возможностями командования по части средств разведки, наблюдения и рекогносцировки и нуждается в их пополнении. «В свете модернизации и растущей агрессивности российской стратегии применения силы Европейское командование рекомендует увеличить состав переданных в оперативное подчинение и размещённых на ротационной основе войск для укрепления нашей стратегии сдерживания», — заявил Скапаротти, добавив, что запросил ещё два эсминца в дополнение к четырём уже размещённым в Испании судам. «Нам нужно увеличить наши мощности, в особенности учитывая модернизацию и растущее присутствие российского флота в Европе», — пояснил командующий.

Как напоминает издание, просьба Скапаротти о выделении дополнительных военных средств появилась спустя всего несколько дней после встречи высокопоставленных генералов России и США в Вене для обсуждения ситуаций в Сирии и Европе, в ходе которой главы российского и американского генштабов обсудили действия по предотвращению столкновений в ходе военных операций России и США и обменялись мнениями о состоянии российско-американских отношений, безопасности в Европе, а также по другим важным вопросам.