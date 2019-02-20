Politico: истинный враг Восточной Европы не Россия, а коррупция и кумовство

Страны Восточной Европы постоянно преследует враг, который подрывает работу правительств и дестабилизирует общество — однако речь идёт вовсе не о России, пишет Politico. Как отмечает издание, куда больший вред таким государствам как Грузия, Украина и Молдавия наносят закулисные игры, сращивание капитала с властью, а также коррупция и кумовство.

Страны Восточной Европы постоянно преследует один враг, который подрывает работу правительств, мешает нормальному функционированию экономики, а также дестабилизирует общество, пишет Politico.



«Это Россия? Нет. Самая большая угроза для таких стран как Грузия, Молдавия и Украина заключается в плохом управлении и злоупотреблениях неформальной властью, — считает газета. — Хотя все эти слабости и делают их уязвимыми перед лицом их сильного восточного соседа, вина, в конечном счёте, лежит на внутренних проблемах».



Разумеется, продолжает Politico, «российская военная агрессия» — это большая угроза для Киева. «Вопиющий захват» трёх украинских судов в Азовском море это подтверждает. Однако подобный «открытый афронт» скорее исключение, чем правило.



Это очень хорошо видно на примере недавних событий в Грузии. Американская военная помощь ослабила страх этой страны перед «российской военной агрессией» и сделала вопрос о вступлении Тбилиси в НАТО менее насущным.



И в самом деле, отношения между Россией и Грузией серьёзно улучшились со времён войны 2008 года, когда Москва «потеряла непосредственное влияние» внутри страны, а также признала Абхазию и Южную Осетию.



На данный момент, по мнению издания, самая большая проблема Грузии — это не «угроза Москвы», а грязная политическая игра, которая может поставить под угрозу крупнейший инфраструктурный проект — глубоководный порт в Анаклии на черноморском побережье.



Новый порт, открытие которого намечено на 2020 год, призван укрепить значение Грузии как точки транзитного маршрута с Востока на Запад. В частности, он позволит принимать крупные контейнерные корабли и приведёт к увеличению объёмов дорожных и железнодорожных перевозок.



Кроме того, этот проект привлёк международных инвесторов: стоимость первой фазы проекта ($600 млн) будет частично оплачена группой из четырёх иностранных кредиторов, а Еврокомиссия пообещала помочь во время осуществления второй фазы строительства.



Тем не менее, как подчёркивает Politico, будущее порта выглядит довольно туманно. Его проект тесно связан с именем бывшего премьер-министра Георгия Квирикашвили, который ушёл со своего поста в прошлом году после конфликта с ещё одним бывшим премьером Бидзиной Иванишвили.



Недавнее расследование по делу об отмывании денег банком TBC, который имеет отношение к строительству порта, считают политически мотивированной акцией, за которой, возможно, стоит сам Иванишвили, по-прежнему обладающий огромным влиянием на новое грузинское правительство. Кроме того, по мнению Politico, весомым фактором могут быть и интересы бывшего премьера или его бизнес-партнёров в функционировании конкурирующего порта Поти.



Официально правительство Грузии поддерживает строительство порта в Анаклии, поэтому у этого проекта есть хорошие шансы на конечный успех. Однако неопределённость, вызванная идущей схваткой за власть, уже дестабилизировала обстановку и дала возможность для вмешательства в это дело посторонним лицам.



И, как считает газета, в недоброжелателях здесь недостатка нет. Для России Анаклия станет конкурентом для её портов на Чёрном море. Кроме того, этот город находится слишком близко к «клиентскому квазигосударству» Абхазии, что навело одного российского комментатора на мысль, что эта стройка на самом деле является «тайным американским военным проектом».



Анаклия также может прийтись не по нраву и Турции, так как порт будет для Анкары прямым конкурентом. В то же время хотя Китай формально поддерживает проект, ходят слухи, что с тех пор, как попытки Пекина установить над ним контроль якобы потерпели фиаско, он стал относится к нему с гораздо меньшим энтузиазмом.



К сожалению, в подобных столкновениях нет ничего нового: неформальное правительство и закулисная игра издавна оказывают огромное влияние на государственные дела. В своё время аналитик Ивлиан Хаиндрава сказал, что при так любимом в некоторых западных кругах бывшем президенте Михаиле Саакашвили с Западом говорило «дневное правительство», в то время как реальная власть была сосредоточена в руках правительства ночного. При этом по сравнению с другими странами Восточной Европы дела в Грузии идут ещё сравнительно неплохо, так как там есть система сдержек и противовесов.



Однако коррупция и кумовство куда больше распространены в Молдавии и Украине. В этом плане особенно выделяется Молдавия, где бизнес и политика сплелись воедино, а крупные ведомства вынуждены служить интересам отдельных влиятельных лиц, а не всего государства. Этой весной в обеих этих странах пройдут выборы, в ходе которых избирателям предстоит выбор между несколькими кандидатами с сомнительным прошлым.



«Парирование российской агрессии, особенно на Украине, по-прежнему имеет важное значение. Однако это лишь полдела. До тех пор, пока эти укоренившиеся внутренние проблемы будут существовать, противники суверенитета этих стран будут проникать к ним через открытый чёрный вход», — подводит итог Politico.