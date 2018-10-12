Times: откуда самолёт и гольф-клуб — Лондон требует объяснений у жены азербайджанского банкира

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Порошенко: Россия собирается вмешаться в избирательную кампанию на Украине 112 Украина
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Times: 40% молодых англичан не могут позволить себе даже самое дешёвое жильё Times
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В Московском зоопарке появился детёныш альпака
В столичном зоопарке появился детёныш альпака. Об этом сообщает m24 со ссылкой на сайт мэра Москвы.
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Рогозин: полёт Овчинина и Хейга на МКС запланирован на весну 2019 года
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что полёт на Международную космическую станцию (МКС) россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга запланирован на весну 2019 года.
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Жена Мамаева: почему закон не работает так, как должен?
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала ситуацию со своим мужем, который получил арест на два месяца в следственном изоляторе.
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Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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СМИ: США отозвали ряд сотрудников ФБР из Азии из-за жалоб на поведение
Соединённые Штаты отозвали ряд сотрудников Федерального бюро расследований из нескольких стран Азии в связи с их неподобающим поведением, связанным с вечеринками.
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Гол и три передачи Панарина помогли «Коламбусу» одержать победу над «Флоридой» в матче НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» на выезде нанёс поражение клубу «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
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Россия и Узбекистан заключили соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военной авиацией
Министры обороны России и Узбекистана Сергей Шойгу и Абдусалом Азизов подписали соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военной авиацией.
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СМИ: Нурмагомедов и Макгрегор временно отстранены от UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор временно отстранены от соревнований Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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Белоруссия получила шестой транш по линии ЕФСР на сумму $200 миллионов
Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии шестой кредитный транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на сумму $200 млн.
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В МИД выразили готовность рассмотреть возможную встречу Путина и Трампа
Россия открыта для обсуждения с США всего спектра отношений между двумя странами, а также готова рассмотреть возможную встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.
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Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Вегас» в матче НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19.
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США собираются вырубить охраняемые леса в Польше для расширения авиабазы
Инженерный корпус армии США в Европе в сентябре опубликовал тендер на вырубку лесов в Польше, в рамках которого планируется вырубить деревья на площади 38 га для постройки новых объектов на территории авиационной базы Повидз.
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На угольном разрезе в Бурятии произошёл крупный пожар
В Мухоршибирском районе Бурятии на площади около 1000 кв. м горит здание мастерских угольного разреза.
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В Турции задержаны двое граждан России
В Турции задержаны двое россиян, в настоящее время российское посольство выясняет обстоятельства их задержания, сообщила пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
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ЦБ отозвал лицензию у московского «ПИР Банка»
Центробанк России отозвал с 12 октября лицензию у московского «ПИР Банка».
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WP: Турция сообщила США о доказательствах смерти саудовского журналиста
Турецкая сторона рассказала США, что в её распоряжении есть записи, которые подтверждают смерть саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
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В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток два раза нарушили режим прекращения огня.
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Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Меланья Трамп заявила, что не доверяет некоторым членам администрации мужа
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья заявила, что не доверяет некоторым членам администрации мужа.
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В Москве 12 октября ожидается до +12 °С
В Москве в пятницу, 12 октября, ожидается до +12 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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Южная Корея и КНДР намерены провести переговоры на высоком уровне
Представитель южнокорейского Министерства объединения Пэк Дэ Хён заявил, что Республика Корея и КНДР ведут консультации по подготовке к переговорам на высоком уровне, которые должны пройти в ближайшее время.
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Ураган «Майкл» нанёс «катастрофический» ущерб американской авиабазе
Обрушившийся на территорию США ураган «Майкл» нанёс «катастрофический» урон авиабазе Тиндалл, которая располагается в американском штате Флорида.
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Министр иностранных дел Венгрии осудил политику Украины
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал мнение по поводу нынешней политики украинских властей. В частности, он негативно охарактеризовал действия Киева в отношении венгров, проживающих на Украине.
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Порошенко призвал ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия
Президент Украины Пётр Порошенко приказал украинским военным в Донбассе в качестве ответного огня применять любое имеющееся в их распоряжении оружие.
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СМИ: Отец Бутиной заявил, что неделю не может дозвониться до дочери
Валерий Бутин, отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной, рассказал, что уже неделю не может связаться по телефону с дочерью.
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Ким Чен Ын направил телеграмму Путину в связи с 70-летием дипотношений
Глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 70-летия со дня установления дипломатических отношений между Северной Кореей и СССР.
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В ФМБА рассказали о самочувствии Овчинина и Хейга
Замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вячеслав Рогожников рассказал, как себя в настоящий момент чувствуют космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг.
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Умер командующий Восточным округом войск Росгвардии Груднов
Командующий Восточным округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Игорь Груднов скончался в на 59-м году жизни.
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Российские самолёты за неделю три раза поднимались на перехват летательных аппаратов
Дежурные силы противовоздушной обороны России в течение недели совершили три вылета на перехват и сопровождение иностранных летательных аппаратов у российских границ.
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Колумбия дала статус беженца обвиняемому в покушении на Мадуро
Министр иностранных дел Колумбии Карлос Трухильо заявил, что страна дала статус беженца члену Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхесу, которого на родине обвиняют в покушении на венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
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Путин поздравил НТВ с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил телекомпанию НТВ с юбилеем и объявил благодарность её коллективу.
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В УПЦ КП спрогнозировали присоединение половины приходов УПЦ МП
Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря заявил, что в случае получения томоса об автокефалии к УПЦ КП присоединятся около половины приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
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Саратовский министр рассказала о пользе жизни на прожиточный минимум
Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова рассказала о преимуществах жизни исключительно на сумму прожиточного минимума.
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В США эвакуировали более 300 пациентов из двух больниц из-за урагана «Майкл»
В американском штате Флорида власти эвакуировали 330 пациентов из двух больниц, которые получили повреждения в связи с обрушившимся на регион ураганом «Майкл».
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СМИ выяснили пароль от телефона Канье Уэста
Рэпер Канье Уэст случайно продемонстрировал пароль от своего iPhone журналистам, когда набирал его во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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Ректор Абхазского госуниверситета заявил, что судья Хахалева не училась в данном вузе
Ректор Абхазского государственного университета Алико Гварамия заявил, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, оказавшаяся в центре скандала по поводу подлинности её диплома, не училась в данном вузе.
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Легендарный баскетбольный тренер Уинтер умер в возрасте 96 лет
Легендарный американский баскетбольный тренер Фредерик «Текс» Уинтер скончался в возрасте 96 лет в своём доме в Канзасе.
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В группе компаний «Кэшбери» заявили о приостановке деятельности
Глава «Кэшбери» Артур Варданян заявил о приостановке деятельности группы компаний до 1 ноября.
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Черчесов — о матче со Швецией: для победы не хватило гола, но возможности у сборной России были
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями от матча Лиги наций со Швецией, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0.
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Источник сообщил, что Кокорин и Мамаев будут содержаться в разных камерах изолятора
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, арестованные на два месяца по решению суда после серии драк в Москве, будут содержаться в разных камерах изолятора.
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СМИ: Российский бизнес пытается дедолларизировать торговые расчёты
Российские предприниматели ищут возможность вести торговые расчёты не в долларах, а в рублях и других валютах.
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Гранквист: Мамаев был нашим другом в «Краснодаре», но драться с людьми не очень хорошо
Защитник сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист прокомментировал ситуацию вокруг своего бывшего партнёра по «Краснодару» Павла Мамаева, который вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным был арестован на два месяца по решению суда после серии драк в Москве.
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Телеведущий пригрозил гостю шоу «кровавыми соплями» и выгнал из студии
Телеведущий Андрей Норкин пригрозил гостю ток-шоу «Место встречи» писателю Александру Никонову «кровавыми соплями» и выгнал его из студии.
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Черчесов: тему Кокорина и Мамаева в сборной России не обсуждали ни секунды
После матча третьего тура группового раунда футбольной Лиги наций со Швецией, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0, главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что в команде не обсуждался арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на два месяца после серии драк в Москве.
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Гранквист считает, что сборная Швеции по футболу заслужила победу в матче Лиги наций с Россией
Защитник сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист поделился впечатлениями от матча третьего тура группового раунда Лиги наций с командой России, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0.
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Черышев: надеюсь, для Кокорина и Мамаева всё обойдётся
После матча футбольной Лиги наций со Швецией, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0, полузащитник сборной России Денис Черышев ответил на вопрос о ситуации вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, арестованных на два месяца по решению суда после серии драк в Москве.
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WSJ: в США ужесточили контроль за экспортом ядерных технологий в Китай
Американские власти усилили контроль за экспортом ядерных технологий в Китай.
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Заболотный не стал отвечать на вопрос о скандале вокруг Кокорина и Мамаева
Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный не стал комментировать ситуацию вокруг форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, арестованных на два месяца по решению суда после серии драк в Москве.
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Покупатель самоуничтожившейся картины Бэнкси не станет отменять сделку
Аукционный дом Sotheby's сообщил, что коллекционер, купившая картину британского уличного художника Бэнкси, которая после состоявшихся 5 октября торгов оказалась наполовину порезана на мелкие ленточки, не станет отменять сделку.
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Заболотный — о матче Лиги наций со Швецией: сборная России всегда играет на победу
Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный поделился впечатлениями от матча третьего тура группового раунда Лиги наций со сборной Швеции, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0.