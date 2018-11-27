Spiegel: виза за бакшиш — сотрудники немецкого консульства зарабатывали на горе беженцев

Сотрудники генконсульства ФРГ в иракском Эрбиле «возвели на страданиях беженцев» целую коррумпированную систему, пишет Der Spiegel. Они выдавали сирийским беженцам поддельные немецкие визы, причём цены на них порой доходили до €13 тыс., уточняет издание.

«Виза за бакшиш» — сотрудники генерального консульства Германии в иракском Эрбиле «возвели на страданиях беженцев целую коррумпированную систему», сообщает немецкий журнал Der Spiegel на основании своего собственного расследования.

«И по всей видимости, в течение последних нескольких месяцев дела у них шли как по маслу», — отмечает издание.

Сотрудники генконсульства ФРГ в Эрбиле, по информации Der Spiegel, выдавали сирийским беженцам поддельные разрешения на въезд в Германию. Цены же на немецкие визы «варьировались от 3 до 13 тысяч евро», уточняет издание.

Из разговоров журналистов Der Spiegel с въехавшими таким образом в Германию беженцами и внутренних документов немецких госучреждений следует, что в Ираке и ФРГ действовала целая «сеть профессиональных контрабандистов, предположительно продажных сотрудников консульства и их подручных в Германии».

Когда речь заходит о выдаче виз, немецкие посольства и консульства — особенно на Ближнем Востоке и в Восточной Европе — регулярно оказываются в центре коррупционных скандалов и расследований по делам о контрабанде людей, пишет издание.

«При этом в большинстве случаев слабым звеном становятся местные сотрудники дипломатических представительств, которые зарабатывают меньше своих немецких коллег», — подчёркивает Der Spiegel.