Le Quotidien: для украинских избирателей «клоун» предпочтительнее коррупционеров

Комедийный артист Владимир Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине, начинавшейся как дуэль двух политических тяжеловесов: Тимошенко и Порошенко, сообщает Le Quotidien. Как отмечает издание, популярность артиста, строящаяся на недоверии к коррумпированным элитам, серьёзно беспокоит правящий класс страны. Однако, по мнению экспертов, кандидату-«клоуну» вряд ли стоит ждать победы в голосовании, поскольку часть его сторонников попросту не придёт на выборы.

Как напоминает люксембургское издание Le Quotidien, президентская предвыборная кампания на Украине начиналась как «дуэль между двумя ветеранами украинской политики»: действующим президентом Петром Порошенко и экс-премьер-министром Юлией Тимошенко. Однако сегодня, менее, чем за 2 месяца до первого тура голосования, в опросах общественного мнения этих двух «тяжеловесов» опережает 41-летний актёр Владимир Зеленский, известный, благодаря своему участию в юмористических программах и фильмах для широкой аудитории. Как сообщает газета, сегодня за Зеленского готовы отдать голоса более 20% украинских избирателей.

«Через два с лишним года после прибытия в Белый дом бизнесмена и ведущего реалити-шоу Дональда Трампа, появление на Украине этого нового лица, обязанного своим взлётом видеороликам в интернете и недоверию к элитам, неспособным положить конец коррупции, серьёзно тревожит правящий класс страны», — пишет издание.

Противники Зеленского указывают на отсутствие у него чёткой программы, а также тот факт, что его политический опыт ограничивается исполнением роли президента страны в сериале «Слуга Народа», однако сам Зеленский объявил : «Я замахнулся на вотчину наших элит и пошел в президенты, после чего меня объявили клоуном. Я клоун, и я этим очень горжусь». Как отмечает Le Quotidien, Зеленский предпочитает обращаться к аудитории посредством видеоблога и составляет программу на основании голосования в социальных сетях. На рекламных плакатах его предвыборной кампании не упоминается его имя, но обыгрывается сюжет сериала с его участием, новый сезон которого должен выйти в марте.

Сторонники Зеленского обращают внимание на его стиль, отличающий нового кандидата от прежних элит, ассоциируемых с коррупцией, которая остаётся «бедствием страны» и спустя пять лет после Майдана, подчёркивает газета. Однако многие в стране сомневаются в способности новоиспечённого политика управлять страной, борющейся с огромным количеством проблем.

Будучи, как и его основные противники, сторонником «прозападного курса», Зеленский в своей программе обещает вести борьбу за мир на Украине, одержать победу над коррупцией, обеспечить «процветание» гражданам страны, а также исполнять их волю, выражаемую посредством регулярных референдумов, однако не останавливается подробно на методах, с помощью которых планирует достигнуть результатов.

Несмотря на многочисленные консультации со специалистам в области экономики, юриспруденции и дипломатии, Зеленский всё ещё не выглядит убедительно с точки зрения людей во властных кругах, замечает издание. «Он говорил слишком общо, никаких конкретных идей. Если подумать, что речь идёт о кандидате в президенте, это отпугивает», — признаётся источник издания в западных дипломатических кругах. Однако, по мнению украинского депутата Сергея Лещенко, присутствовавшего на встречах Зеленского с украинскими «лидерами мнений», «ему недостаёт знаний, но он жаждет учиться».

В январе телевизионная программа, посвящённая журналистским расследованиям, обвинила Зеленского в ведении коммерческой деятельности в России. В результате политику пришлось признать, что он владеет долей в кипрском предприятии, которому принадлежит российская группа компаний, и пообещать продать эти активы. Некоторые считают Зеленского «марионеткой» скандального олигарха Игоря Коломойского, находящегося «на ножах» с действующей администрацией.

Как передаёт издание, несмотря на популярность Зеленского в опросах общественного мнения, большое число экспертов сомневаются в его победе, отмечая, что часть его сторонников, в особенности, из числа молодых людей, попросту не пойдут голосовать. Тем не менее, артист может снова попытать удачу на парламентских выборах в октябре и надолго обосноваться в политической жизни страны.