Украинская правда Оригинал

УП: в ОБСЕ раскритиковали Украину за недопуск российских наблюдателей на выборы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
ОБСЕ выразила сожаление по поводу решения Украины запретить российским гражданам участвовать в качестве наблюдателей на президентских выборах. Как пишет «Украинская правда», директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингбйорг Сольрун Гисладоттир заявила, что решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедентов и противоречит обязательствам всех стран приглашать наблюдателей из любых других государств.
УП: в ОБСЕ раскритиковали Украину за недопуск российских наблюдателей на выборы
Reuters

В ОБСЕ выразили сожаление по поводу решения Украины запретить российским гражданам участвовать в миссии по наблюдению за президентскими выборами 31 марта. Как пишет «Украинская правда», об этом идёт речь сообщении на сайте ОБСЕ.

В письме в Министерство иностранных дел Украины директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингбйорг Сольрун Гисладоттир выразила глубокое разочарование в связи с принятием украинским парламентом закона, который закрепил такое ограничение.

«Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедентов и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом», — заявила Гисладоттир.
 
Она подчеркнула, что наблюдатели, направляемые для участия в миссиях по наблюдению за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они обязаны следовать методологии Бюро по демократическим институтам и правам человека по наблюдению за выборами и руководствуются строгим кодексом поведения Бюро в отношении наблюдателей за выборами, в том числе оставаться строго беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в процесс выборов.
 
Как отмечает издание, призывая к дальнейшему размышлению по этому вопросу, Гисладоттир написала, что эти общие обязательства «устанавливают чёткие стандарты обращения государств-участников друг с другом и, без исключения, применяются в равной степени к каждому государству-участнику. Их добросовестное выполнение важно для отношений между государствами».
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Украинская правда Украина Европа
теги
выборы ОБСЕ президентские выборы Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров