WT: за выборами в конгресс США будут наблюдать шестеро россиян

Шесть представителей России, в том числе два сотрудника российской ЦИК, отправились в США с пятинедельной миссией по наблюдению за подготовкой и проведением промежуточных выборов, сообщает The Washington Times. Отмечается, что в общей сложности за выборами будут наблюдать 49 человек из 16 стран мира.

Шесть россиян отправились в США для наблюдения за подготовкой и проведением ноябрьских промежуточных выборов в конгресс, передаёт The Washington Times со ссылкой на бывшего сотрудника Центральной избирательной комиссии России.

Издание отмечает, что наблюдение за выборами представляет собой часть миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и обе страны, Россия и США, являются её членами.

По словам Василия Лихачёва, в группу из шести человек входят два сотрудника ЦИК и представители общественных организаций, которые специализируются в сфере технического обеспечения и организации выборов. При этом он подчеркнул, что миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будет работать в течение пяти недель.

«Эти шесть человек были отобраны с учётом критериев, которые представлены для наблюдения и по согласованию с американской стороной. Сегодня в российско-американских отношениях не так много позитивных примеров, такого рода пример относится к числу весьма позитивных, который будет работать на стабилизацию отношений. Наши граждане будут выполнять требования ОБСЕ, требования американского законодательства», — приводит издание слова Лихачёва.

Кроме того, The Washington Times сообщает, что 13 международных наблюдателей будут следить за проведением выборов в столице США Вашингтоне, а ещё 36 человек из 16 стран будут наблюдать за ходом голосования по всей стране.

Издание напоминает, что ранее американские политики обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. По их словам, в Москве также намерены попытаться повлиять на исход предстоящих промежуточных выборов. В свою очередь, в России обвинения во вмешательстве отрицают.