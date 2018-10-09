WT: за выборами в конгресс США будут наблюдать шестеро россиян

Шесть представителей России, в том числе два сотрудника российской ЦИК, отправились в США с пятинедельной миссией по наблюдению за подготовкой и проведением промежуточных выборов, сообщает The Washington Times. Отмечается, что в общей сложности за выборами будут наблюдать 49 человек из 16 стран мира.
Шесть россиян отправились в США для наблюдения за подготовкой и проведением ноябрьских промежуточных выборов в конгресс, передаёт The Washington Times со ссылкой на бывшего сотрудника Центральной избирательной комиссии России.
Издание отмечает, что наблюдение за выборами представляет собой часть миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и обе страны, Россия и США, являются её членами.
По словам Василия Лихачёва, в группу из шести человек входят два сотрудника ЦИК и представители общественных организаций, которые специализируются в сфере технического обеспечения и организации выборов. При этом он подчеркнул, что миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будет работать в течение пяти недель.
«Эти шесть человек были отобраны с учётом критериев, которые представлены для наблюдения и по согласованию с американской стороной. Сегодня в российско-американских отношениях не так много позитивных примеров, такого рода пример относится к числу весьма позитивных, который будет работать на стабилизацию отношений. Наши граждане будут выполнять требования ОБСЕ, требования американского законодательства», — приводит издание слова Лихачёва.
Кроме того, The Washington Times сообщает, что 13 международных наблюдателей будут следить за проведением выборов в столице США Вашингтоне, а ещё 36 человек из 16 стран будут наблюдать за ходом голосования по всей стране.
Издание напоминает, что ранее американские политики обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. По их словам, в Москве также намерены попытаться повлиять на исход предстоящих промежуточных выборов. В свою очередь, в России обвинения во вмешательстве отрицают.
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