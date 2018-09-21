Клинтон: я защищала демократию в России и Америке — и за это меня убрали с пути

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший госсекретарь США: Я знала, что Путин был очень мной не доволен из-за того, что я вела себя так, как должен вести себя госсекретарь: я выражала обеспокоенность по поводу нечестности проведённых осенью* 2011 года парламентских выборов. И он ясно дал это понять.

Мне известно, что он относится крайне подозрительно к любым массовым движениям в любой стране, находящейся у его границ, если эти движения могут привести к росту демократии и более тесным связям с Европейским союзом, а также к возможному членству в НАТО. Я, конечно, всё это знала и понимала. Но опять же, я полагала, что там не было ничего личного. Я не понимала, насколько личным всё это было до тех пор, пока не появились все эти документы и информация.

Я думала, что всё это — их точка зрения, точка зрения России, и что русские пытаются контролировать взгляды украинского руководства, и что они не могут позволить Соединённым Штатам, Западу, Европе сблизиться со странами, находящимися с ней (Россией. — ИноТВ) по соседству.

Сейчас меня по-настоящему интересует то, как мы распутаем эту историю. Ведь русские всё ещё вмешиваются в нашу демократию. Они отнюдь не сказали: «Отлично, Хиллари Клинтон нет, она не станет президентом, мы все едем домой». Нет, они пытаются повлиять на то, как мы смотрим друг на друга, как мы относимся друг к другу.





Они, конечно же, — и это констатировали даже официальные лица, работающие на Трампа, — проникли в нашу избирательную систему. Но что будет дальше?

На мой взгляд, я была помехой для их планов подорвать и навредить нашей демократии. По-моему, я была помехой для их усилий по установлению более авторитарного контроля внутри России и по преследованию оппонентов Путина, неважно, были ли те представителями ЛГБТ-сообщества или прессы. И я думаю, они хотели убрать меня с дороги. И, на мой взгляд, стоит задаться вопросом: почему они хотели убрать с дороги именно меня? Чего они теперь пытаются добиться? И судя по тому, что мы видели, они всё ещё пытаются мутить воду, они всё ещё пытаются через соцсети влиять на умы людей.

Недавно появилась информация о том, что у них есть десятки тысяч ботов и посредников, которые говорят о доступном законе по здравоохранению. Они пытаются подорвать наши усилия по обеспечению людей здравоохранением. Почему? Потому что им известно, что это и дальше будет приводить к серьёзным политическим разногласиям в нашей стране.

Поэтому, на мой взгляд, я лишь маленькая деталь этой головоломки. И я действительно считаю, что нам удастся узнать больше информации о том, как они ко мне относились и что они хотели сделать, чтобы убрать меня с дороги. Однако, Рейчел, для чего же они устраняли меня с пути?

Да, для того, чтобы избрать президента. И, по всей видимости, они в этом преуспели. Но этим дело не ограничивалось. Полагаю, они затеяли длинную игру. Не знаю, осознанно или неосознанно Трамп является инструментом Путина. Мне это неизвестно. Но ясно, что он играет в шашки, а Путин играет в трёхмерные шахматы. У Путина есть очень чёткое представление о том, чего он хочет добиться. На одном из первых мест в его списке желаний стоит подрыв демократий, и он использует деньги, шантаж и всяческие стимулы для того, чтобы попытаться подчинить политических лидеров и ведущих бизнесменов своей воле, сделать их частью того будущего, которое он пытается создать.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2018 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

