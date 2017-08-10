Dallasnews
DN: Вашингтон может поладить с Москвой, если учтёт её интересы и будет обходить острые углы
Россия может быть сколь угодно загадочной, но ключ к взаимодействию с ней кроется в принятии её национальных интересов, считает бывший председатель Национального совета по разведке и советник президента Джорджа Буша Роберт Хатчинс. Вашингтон должен вести с Москвой долгую игру, но вряд ли у Дональда Трампа хватит на это терпения. Для отношений с Кремлём нужны «жёсткость и умелая дипломатия, а не импульсивное дилетантство», настаивает аналитик.
Dallas News: Подросток из России убил приемных родителей в США
Полиция Техаса задержала семнадцатилетнего подростка, убившего своих приемных родителей. Усыновленный в России Карл Брюэр, младший из трех детей в семье, совершил двойное убийство после семейного конфликта, сообщает Dallas News. До этого в доме часто происходили ссоры с неоднократными вызовами полиции.
Российские эмигранты в США опасаются за свой имидж
Представители русскоговорящей эмигрантской общины в Техасе опасаются, что бостонский теракт негативно отразится на мнении об их сообществе, пишет Dallasnews. Многие американцы плохо представляют, где находится Чечня, и винят в произошедшем теракте русских.