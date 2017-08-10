Dallasnews

DN: Вашингтон может поладить с Москвой, если учтёт её интересы и будет обходить острые углы

Россия может быть сколь угодно загадочной, но ключ к взаимодействию с ней кроется в принятии её национальных интересов, считает бывший председатель Национального совета по разведке и советник президента Джорджа Буша Роберт Хатчинс. Вашингтон должен вести с Москвой долгую игру, но вряд ли у Дональда Трампа хватит на это терпения. Для отношений с Кремлём нужны «жёсткость и умелая дипломатия, а не импульсивное дилетантство», настаивает аналитик.