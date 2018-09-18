Dallas News: Хиллари Клинтон вычеркнут из школьной программы штата Техас

Комиссия по вопросам образования штата Техас проголосовала за то, чтобы убрать из школьной программы таких исторических деятелей, как Хиллари Клинтон и Хелен Келлер, а также несколько десятков других, сообщает Dallas News. Как отмечает издание, исключение из программы Клинтон сэкономит учителям 30 минут учебного времени.

Техасские школьники помнят битву за Аламо, но скоро могут забыть Хиллари Клинтон и Хелен Келлер, пишет Dallas News.

Комиссия по вопросам образования штата Техас проголосовала за «систематизацию» школьной программы. Среди изменений, за которые выступила комиссия, — исключение из программы нескольких исторических фигур, включая Хиллари Клинтон и Хелен Келлер.

Как отмечает издание, комиссия может внести поправки в изменения школьной программы до ноября, когда состоится окончательное голосование.

Член комиссии Барбара Карджилл утверждает, что исключить из программы Клинтон и Келлер рекомендовали рабочие группы, и комиссия согласилась.

Кандидат Республиканской партии в президенты США на выборах 1964 года Барри Голдуотер также был исключён из программы. Рабочая группа, которая занимается систематизированием школьной программы, также рекомендовала убрать американского проповедника Билли Грэма, но комиссия решила его оставить.

Как пишет издание, исключение из школьной программы этих исторических фигур не означает, что учителя не могут о них рассказывать: «их изучение теперь просто не является обязательным».

«Так почему же Клинтон, Келлер и несколько десятков других исторических фигур не прошли отбор?» — спрашивает Dallas News. Издание поговорило с двумя учителями, и они рассказали, что штат требует от школьников выучивать так много исторических фигур, что это превратилось в «зубрёжку дат и имён» и перестало быть похожим на «настоящую учёбу».

Рабочая группа, которая состоит из 15 членов, отсортировала всех исторических деятелей, чтобы решить, кого из них необходимо изучать, а кого нет. Рабочей группе предстояло ответить на следующие вопросы: «Вызвал ли этот человек коренные преобразования?», «Относился ли этот человек к недостаточно представленной группе?» и «Пройдёт ли влияние, оказанное им, проверку временем?»

Из 20 возможных очков Келлер набрала 7, а Клинтон — всего 5. Как считает рабочая группа, исключение из программы Клинтон сэкономит учителям 30 минут учебного времени, а Келлер — 40 минут, пишет Dallas News.