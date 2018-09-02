Обозреватель AT: американские СМИ защищают Клинтон и нападают на Трампа без проведения расследования

Президент США Дональд Трамп, ссылаясь на статью издания The Daily Caller, обвинил Китай в хакерской атаке, которая была направлена против его соперника по президентской гонке Хиллари Клинтон. Вместо того чтобы провести расследование, СМИ набросились на Трампа, защищая Хиллари Клинтон, Минюст и ФБР, пишет обозреватель The American Thinker Джек Хеллнер. По его мнению, американские СМИ без проведения расследования повторяют историю о том, что за взломом стоят русские.

Президент США Дональд Трамп увидел на сайте The Daily Caller статью, в которой говорилось, что Китай стоит за хакерской атакой, которая была направлена против его соперника по президентской гонке Хиллари Клинтон, и написал об этом в твиттер. Вместо того чтобы провести расследование, СМИ набросились на Трампа, защищая Хиллари Клинтон, Минюст и ФБР, потому что, если всё было так, как написано в статье, это означает, что они не справились со своей работой, пишет обозреватель The American Thinker Джек Хеллнер.

Обозреватель отмечает, что, когда появились сообщения о том, что Россия взломала компьютеры национального комитета Демократической партии США, СМИ не поинтересовались, почему единственным источником этой информации была частная компания, нанятая самим комитетом. Они не проявили и малейшего любопытства, но поспешили защитить Клинтон и ополчиться против Трампа.

«Почему СМИ поверили на слово компании CrowdStrike и национальному комитету Демократической партии без проведения расследования, а затем стали кричать о том, что эти сообщения основаны на фактах?» — спрашивает Хеллнер.

Компьютер предвыборного штаба Клинтон был незащищён и уязвим, но средствам массовой информации это было неинтересно, и они с удовольствием повторяли историю о том, что за взломом стоят русские, заключает обозреватель The American Thinker.