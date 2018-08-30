Fox News: Китай взломал нелегальный сервер Клинтон и четыре года читал её письма

Пока СМИ и политики пугают американцев Россией, масштабный китайский шпионаж остаётся незамеченным, сетует Fox News. Как сообщает телеканал, частный сервер, на котором Хиллари Клинтон незаконно хранила свою электронную переписку, был взломан китайской компанией, а значит, Пекин четыре года читал письма госсекретаря США — как раз тогда, когда Обама проводил политику «поворота к Азии».

Тупицы и душевнобольные в Вашингтоне потратили последние два года вашей жизни, психуя по поводу предполагаемого влияния России на наши выборы. За всеми этими преувеличениями, возбуждением и истерией затерялась настоящая история: Китай продолжает активно и повсеместно шпионить за нашей страной. Большей части прессы это, похоже, совсем неинтересно. Зато интересно нам.



Согласно новым сообщениям The Daily Caller, китайская компания успешно взломала частный сервер электронной почты Хиллари Клинтон. Тот самый незаконный сервер, о котором мы раньше так много говорили. Таким образом, электронные письма, которые она получала и отправляла как госсекретарь, были доступны им в режиме реального времени. Шокирующая история, не так ли?



Сегодня с нами Майкл Пиллсбери, автор самой лучшей книги на эту тему — «Столетний марафон: секретная стратегия Китая по замене Америки в роли мировой сверхдержавы». Спасибо, что нашли для нас время, доктор Пиллсбери!



Итак, у нас есть история, и, судя по всему, она основана на надёжных источниках. Но я задам вам более общий вопрос. Считаете ли вы это возможным? Вероятным? Вас это шокирует?



МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ, Гудзоновский институт: Откровенно говоря, это многое объясняет. У Хиллари Клинтон было много проблем с китайцами. Зачастую казалось, что они знали о её действиях заранее. Помню, как её критиковал слепой адвокат, об освобождении которого она вела переговоры. В конце концов она его вызволила. В критический момент, когда он был в госпитале, о нём позабыли, и китайцы начали очень плохо с ним обращаться. Если эта история правдива — а она исходит от одного источника в разведке… Если китайцы действительно могли читать её электронную почту на протяжении четырёх лет, нам придётся переписать историю «поворота к Азии». Помните, президент Обама хотел повернуться к Азии…



Да.



МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: … и предпринимать больше действий в отношении Китая. Если китайцы четыре года читали электронную почту госсекретаря, складывается совсем другая картина. Выходит, они знали о замыслах Обамы и Хиллари гораздо больше. И, исходя из этого, могли что-то планировать. Так что да, эта история меня шокировала. Меня удивляет, что это всплыло только спустя три года.



Из этой истории следует, что агенты ФБР получили разведданные о том, что электронная почта Хиллари копируется и передаётся китайской компании. Они пошли и предупредили не кого-нибудь, а (заместителя генпрокурора США. — ИноТВ) саму Салли Йейтс. И она ничего не стала с этим делать!



А потом, когда Коми публично давал показания обо всей этой истории с электронной перепиской… Если сегодняшнее сообщение соответствует действительности, значит, он знал об этом, но не стал включать это в свои показания. В его книге есть смутная отсылка к тому, что пока ещё засекречено. Но, Такер, я сегодня проверил, в указателе к книге Коми вообще не упоминается Китай!



Думаю, если эта история правдива, а похоже, что так и есть, она обернётся небывалым скандалом.



Дата выхода в эфир 28 августа 2018 года.