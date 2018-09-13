Fox News: на выборах-2016 Google незаконно работал на избрание Клинтон

Google помогал некоммерческой организации Voto Latino повысить явку латиноамериканских избирателей на президентские выборы 2016 года, передаёт Fox News. При этом высокопоставленная сотрудница IT-гиганта была поражена тем, что не все голоса этой категории населения были отданы за Хиллари Клинтон. По мнению юриста Клиты Митчелл, в своём рвении Google и Voto Latino нарушили законы о финансировании политических кампаний и налоговый кодекс США.

Два выпуска назад мы рассказали вам об электронном письме, отправленном высокопоставленной сотрудницей Google Элианой Марио. В этом письме она говорит, что в 2016 году Google делал, цитирую, «молчаливые пожертвования», помогая левой правозащитной организации Voto Latino доставлять избирателей на выборы на автобусах, чтобы способствовать избранию Хиллари Клинтон.



Мы поговорили с Google. Нам не объяснили, что такое «молчаливое пожертвование», вместо этого просто заявили, что никаких пожертвований не делали. Так что же такое «молчаливое пожертвование», и нарушает ли оно законы о финансировании (избирательных. — ИноТВ) кампаний?



С нами сегодня Клита Митчелл — широко известный эксперт по финансированию кампаний. Итак, Клита, похоже, что позиция Google такова: «Мы не передавали этой организации Voto Latino никаких денег». Но разве пожертвование может быть только в американской валюте? Разве оно не может быть в форме предоставления услуг?



КЛИТА МИТЧЕЛЛ, юрист по вопросам финансирования выборов и избирательных кампаний: Совершенно верно. Это называют неденежным пожертвованием. Мы не знаем точно, что они делали. Зато знаем, что эта высокопоставленная сотрудница руководила этой всеобъемлющей и трудоёмкой программой, чтобы повысить явку латиноамериканцев на выборах 2016 года, и использовала для этого ресурсы корпорации.



Не забывайте, все эти леваки всегда осуществляют нападки на корпоративные пожертвования, на деньги корпораций. А эта женщина использовала свой бюджет, корпоративные деньги своей организации, Google, чтобы обеспечить явку избирателей-латиноамериканцев.



И она отдельно высказалась… Это ведь не просто электронное письмо, это докладная записка на четырёх страницах…



Так и есть.



КЛИТА МИТЧЕЛЛ: Там есть описание того, что, делалось под её контролем. Их усилия были сконцентрированы на таких штатах, как Невада и Флорида. Итак, они отправляются в колеблющиеся штаты, действуя заодно с некоммерческой организацией, освобождённой от федерального подоходного налога. А таким организациям закон запрещает вмешиваться в предвыборную кампанию на стороне какой-либо из партий.



Итак, здесь речь идёт о многих законах. А мы бы просто хотели знать, что именно они делали. Но, откровенно говоря, если они внесли свой вклад, зная, что цель его — повлиять на федеральные выборы, то это расходы, о которых следует сообщать.



И последнее. Такие расходы вообще законны лишь из-за решения Верховного суда по делу Citizens United, а все леваки это решение ненавидят.



Так и есть. Потрясающе.



КЛИТА МИТЧЕЛЛ: Это решение суда позволяет им такие расходы, но предполагается, что они должны о них сообщать. И если они сделали пожертвование для некоммерческой организации, не облагаемой федеральным подоходным налогом, а эта организация вмешалась в ход предвыборной кампании на стороне одной из партий, значит, она нарушила налоговое законодательство.



Какая ирония! Кстати, мой любимый пассаж в этой докладной записке — тот, в котором она выражает полное недоумение, почему избиратели-латиноамериканцы поступили не так, как им сказано. Не отдали все свои голоса Хиллари Клинтон. В жизни не видел такого покровительственного отношения! Отвратительно! Клита Митчелл, спасибо вам…



КЛИТА МИТЧЕЛЛ: Моя реакция была точно такой же!



Именно! Что это такое?! Люди голосуют, за кого хотят, а не по принципу групповой солидарности. Это было бы отвратительно!



КЛИТА МИТЧЕЛЛ: Действительно отвратительно.



Да. Спасибо, Клита. Рад был вас видеть.



КЛИТА МИТЧЕЛЛ: Вам спасибо. Я тоже была рада вас видеть.



Дата выхода в эфир 12 сентября 2018 года.