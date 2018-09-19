Fox News: «вышедшие в тираж» Клинтон и Байден вновь решили бросить вызов Трампу
Вам кажется, что вы едва успели отойти от жестокой, но занимательной президентской битвы 2016 года, а мы уже готовимся к 2020-му. Два титулованных демократа отставили в сторону свои ходунки и отряхивают локти. Джо Байден и Хиллари Клинтон делают ставку на то, что хорошая порция оскорблений в адрес Трампа и никакой политической программы — как раз то, что нужно, чтобы свергнуть своего изменчивого врага в Белом доме.
Одной из сильных сторон Байдена всегда было его обаяние простого парня. Но когда он ругает избирателей Трампа, называя их белыми расистами, и грозится отвести президента за спортзал, чтобы там побить, или поцеловать, или ещё что-нибудь, он выглядит близоруким политиком, насквозь пропитанным догматизмом самосохранения. Как скучно!
Байден утверждает, что он и бывший президент Обама слишком долго не снимали бархатные перчатки. И он выглядел то ли тупицей, то ли шутом, когда говорил следующее…
ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США: Знаете, Барак и я договорились молчать некоторое время, чтобы дать этой администрации шанс встать на ноги в первый год… Прости меня, Господи! Но я не мог молчать после Шарлотсвилла*…
Это нормально. Все политики хотят похвалы и власти, и Байден чувствует, что у него украли время и законное президентство. После того как его прежний босс вышвырнул его, отдав предпочтение брючному костюму «Пенелопа».
Байден задаёт тон для будущего экс-президента Трампа, и это будет более шокирующее зрелище, чем дикий кот, застрявший в трансформаторе в Новом Орлеане. Думаете, Байден вышел из себя? Погодите, однажды и ваш президент будет свободен от ограничений и остатков этикета.
Кстати о непроходящей горечи после (выборов. — ИноТВ) 2016 года. Любимая серебряная медалистка Америки, Хиллари Клинтон, написала жалобную, бессвязную статью в The Atlantic — о том, какой плохой и подлый этот ужасный Дональд Трамп. Как и её книга, и все её интервью после выборов, по ценности эта статья сравнима с бумажным носовым платком, скомканным после использования. Этому, как и её оправданиям и унизительной жалости к самой себе, место на полу в кабинете психотерапевта.
Дата выхода в эфир 17 сентября 2018 года.
* Город в штате Вирджиния, где в 2017 году прошла акция американских ультраправых (прим. ИноТВ).
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