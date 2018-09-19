Fox News: «вышедшие в тираж» Клинтон и Байден вновь решили бросить вызов Трампу

Бывший вице-президент США Джо Байден и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон уже подключились к предвыборной гонке 2020 года, сообщает ведущая Fox News Лиза Кеннеди. По её словам, эта парочка «титулованных демократов» не имеет никакой реальной политической программы, поэтому они надеются одолеть действующего главу Белого дома с помощью оскорблений.

Вам кажется, что вы едва успели отойти от жестокой, но занимательной президентской битвы 2016 года, а мы уже готовимся к 2020-му. Два титулованных демократа отставили в сторону свои ходунки и отряхивают локти. Джо Байден и Хиллари Клинтон делают ставку на то, что хорошая порция оскорблений в адрес Трампа и никакой политической программы — как раз то, что нужно, чтобы свергнуть своего изменчивого врага в Белом доме.



Одной из сильных сторон Байдена всегда было его обаяние простого парня. Но когда он ругает избирателей Трампа, называя их белыми расистами, и грозится отвести президента за спортзал, чтобы там побить, или поцеловать, или ещё что-нибудь, он выглядит близоруким политиком, насквозь пропитанным догматизмом самосохранения. Как скучно!



Байден утверждает, что он и бывший президент Обама слишком долго не снимали бархатные перчатки. И он выглядел то ли тупицей, то ли шутом, когда говорил следующее…



ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США: Знаете, Барак и я договорились молчать некоторое время, чтобы дать этой администрации шанс встать на ноги в первый год… Прости меня, Господи! Но я не мог молчать после Шарлотсвилла*…



Это нормально. Все политики хотят похвалы и власти, и Байден чувствует, что у него украли время и законное президентство. После того как его прежний босс вышвырнул его, отдав предпочтение брючному костюму «Пенелопа».



Байден задаёт тон для будущего экс-президента Трампа, и это будет более шокирующее зрелище, чем дикий кот, застрявший в трансформаторе в Новом Орлеане. Думаете, Байден вышел из себя? Погодите, однажды и ваш президент будет свободен от ограничений и остатков этикета.



Кстати о непроходящей горечи после (выборов. — ИноТВ) 2016 года. Любимая серебряная медалистка Америки, Хиллари Клинтон, написала жалобную, бессвязную статью в The Atlantic — о том, какой плохой и подлый этот ужасный Дональд Трамп. Как и её книга, и все её интервью после выборов, по ценности эта статья сравнима с бумажным носовым платком, скомканным после использования. Этому, как и её оправданиям и унизительной жалости к самой себе, место на полу в кабинете психотерапевта.

Хиллари критикует хищнический капитализм. Смешно слышать это со стороны мультимиллионера-корпоратиста, которой не терпелось соединить узами брака крупный бизнес и всемогущее правительство. При этом она сокрушается о неравенстве в вопросах правосудия, будучи человеком, чьё положение и потенциальный приход к власти оградили её от уголовного преследования.

Байден и Клинтон стоят друг друга. До тех пор пока они выступают с пустыми угрозами, занимаются самобичеванием и рассыпаются банальностями, не имея политической программы, им придётся скакать в закат как вышедшим в тираж фигурам, так и не сумевшим одолеть чудовище, которое преследовало их в вызывающих жажду власти кошмарах.



Дата выхода в эфир 17 сентября 2018 года.



* Город в штате Вирджиния, где в 2017 году прошла акция американских ультраправых (прим. ИноТВ).

