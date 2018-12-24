FAZ: Генсек ОБСЕ призвал Россию и Украину отказаться от логики «как ты со мной, так и я с тобой»

Общее состояние европейской безопасности тревожно, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на слова главы ОБСЕ Томаса Гремингера. По его мнению, мирному процессу угрожает национализм, а также возможное обострение конфликта между Россией и Украиной.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер констатирует националистических тенденций, ослабляющих Европу изнутри, пишет Frankfurter Allgemeine. «Когда отсутствует заинтересованность в совместном решении проблем, организация по поддержке коллективной безопасности не пользуется сильной популярностью», — считает Гремингер.

По мнению главы ОБСЕ, положение дел с безопасностью в Европе сейчас тревожно. Поведение многих игроков невозможно предсказать, к тому же, между странами Европы, Россией и США катастрофически не хватает доверия. В этой связи Гремингер призывает работать в направлении снижения военных рисков.

Гремингер видит опасность обострения конфликта между Россией и Украиной. Он считает, что «на данный момент отсутствует политическая воля к миру». Кроме того, не наблюдается инициативы со стороны «нормандской четвёрки» — России, Украины, Франции и Германии.

В качестве очагов напряжённости шеф ОБСЕ выделил «оккупированный Крым», «нелегитимные выборы в повстанческих республиках» и положение дел на Донбассе.

Гремингер призвал Россию отпустить украинские суда и их матросов, задержанных в ходе недавнего инцидента в Керченском проливе и подытожил, что Украине и России, наконец пора отказаться от логики «как ты со мной, так и я с тобой».