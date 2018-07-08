DW: в ОБСЕ обеспокоены украинским законопроектом о безопасности в интернете

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразила обеспокоенность по поводу нового украинского законопроекта о безопасности в интернете, сообщает Deutsche Welle. Этот документ предоставляет ведомствам Украины возможность блокировать сайты.

В распространённом ОБСЕ заявлении говорится, что закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере» может ограничить доступ к информации, распространяемой в интернете.

Новый законопроект предоставляет возможность временного ограничения доступа к сайтам по решению суда, следственного судьи, следователя, прокурора и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Представитель ОБСЕ Харлем Дезир, занимающийся вопросами свободы СМИ, призвал депутатов Верховной рады «серьёзно изучить текст законопроекта, а также баланс между проблемами безопасности и правом граждан на свободу мнений и прессы». Он также подчеркнул, что разделяет беспокойство украинской стороны по поводу угроз национальной безопасности, однако, по его мнению, в документе не хватает положений, обеспечивающих эффективный судебный надзор и надлежащие процедуры для вынесения решений о блокировке.

В ОБСЕ напомнили, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны ранее рекомендовал принять новый закон в том случае, если он будет доработан и приведён в соответствие с международными стандартами, которые гарантируют соблюдение основных свобод.

Между тем некоторые общественные и правозащитные организации Украины призвали депутатов не голосовать за этот законопроект. Как они заявили, этот документ, помимо всего прочего, наделяет Службу безопасности Украины «неконтролируемыми полномочиями в сфере контроля над выполнением требований по блокировке сайтов, что может привести к злоупотреблениям» в сети, сообщает Deutsche Welle.