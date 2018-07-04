Обозреватель: депутат Рады обвинил Россию в краже названия у Украины

Комментируя присвоение российским воинским частям названий в честь украинских городов, депутат Рады Андрей Ильенко заявил, что Россия не только присвоила себе исторические события, но и своровала своё название. Как пишет «Обозреватель», депутат считает, что Россия должна называться Московией, а Русь — это Украина.

Россия не только присвоила себе исторические события, она также своровала своё название. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил украинский депутат Андрей Ильенко. Как отмечает издание, таким образом он прокомментировал присвоение российским воинским частям названий в честь украинских городов.

«До Петра I она называлась Московией. Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская империя», — заявил политик.

Кроме того, Ильенко добавил, что у Москвы на данный момент остался только один миф, вокруг которого она пытается строить свою идеологию – это «миф о «русской» победе во Второй мировой войне».

«Они строят свою идеологию на прошлом, но не смотрят в будущее. Такой подход не имеет перспективы. Это просто не работает», — отметил депутат.